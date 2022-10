Unidade da Mama do Hospital Particular da Madeira realizou conferência no âmbito do Outubro Rosa

No âmbito do Outubro Rosa – o mês de sensibilização para a prevenção e para o diagnóstico precoce do cancro da mama – a Unidade da Mama do Hospital Particular da Madeira realizou uma conferência, pelo 2.º ano consecutivo, este ano, sob o tema 'Grande Incidência, Elevada Sobrevivência'.

A iniciativa – que decorreu no passado sábado, dia 22 de Outubro, no Hotel Savoy Palace – juntou médicos e enfermeiros das áreas de cuidados primários, saúde materna e obstétrica, assim como outros profissionais de saúde com interesse na temática relacionada com cuidados especializados no tratamento do cancro da mama, considerando, igualmente, diversas vertentes na melhoria da qualidade de vida e do bem-estar das mulheres nesta fase". Grupo HPA

O painel contou com a intervenção de diversos oradores de excelência, nomeadamente médicos e enfermeiros de diferentes especialidades do HPM, como a Radiologia, Ginecologia/Obstetrícia, Medicina Física e de Reabilitação, Cirurgia Plástica e Reconstrutiva, Psicologia Clínica e Oncologia.

'Apoio no momento do diagnóstico - Doente de alto risco e de baixo risco'; 'Seguimento ginecológico nas mulheres com cancro de mama' e 'Cuidados especializados após cancro de mama' foram alguns dos temas em discussão, que contribuíram para uma troca salutar de conhecimento, naquela que é uma área delicada e que requer não só uma melhoria contínua na prestação dos cuidados de saúde, como também um papel ativo por parte de cada um de nós, enquanto agentes da nossa própria saúde, na adoPção de hábitos saudáveis". Grupo HPA