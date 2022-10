Mês da prevenção do cancro da mama assinalado na fachada da Secretaria Regional

A Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil associa-se à Campanha 'Outubro Rosa', promovida pela Delegação Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro iluminando a fachada do edifício à Rua das Carreiras.

"Assinala-se hoje, 15 de Outubro, o Dia da Saúde da Mama 'Breast Health Day'" e "para assinalar a data, a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil associa-se à iniciativa nacional, iluminando o edifício sede de cor-de-rosa, como forma de apoio a esta causa que é de todos", frisa.

Refira-se que "durante o mês de Outubro, a Liga Portuguesa Contra o Cancro desafia a comunidade a juntar-se ao movimento 'Outubro Rosa', propondo o desenvolvimento de iniciativas, com particular destaque para os dias em que se assinalam as importantes efemérides. No dia 30 de Outubro, Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama, o edifício da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil volta a estar iluminado de cor-de-rosa como forma de incentivo à prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama", garante.

O movimento 'Outubro Rosa' "surgiu nos Estados Unidos da América durante a década de 90 e pretende inspirar a mudança e mobilizar a sociedade para a luta contra o cancro da mama. Esta campanha mundial visa partilhar informação sobre o cancro da mama e consciencializar para a prevenção e para o diagnóstico precoce", acrescenta, contextualizando a iniciativa.

Além disse, em nota de imprensa, recorda que "quando diagnosticado e tratado precocemente, o cancro da mama tem uma taxa de cura superior a 90%, a prevenção e o diagnóstico precoce são essenciais para o aumento da sobrevivência e manutenção da qualidade de vida das mulheres".