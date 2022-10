Juiz Ivo Rosa dirige hoje debate instrutório do caso da 'máfia do sangue'

O debate instrutório do processo "O Negativo", também conhecido por "Máfia do Sangue", a cargo do juiz Ivo Rosa, está previsto iniciar-se hoje no Tribunal Central de Instrução Criminal.

O juiz já avisou que a decisão não será proferida no prazo legal de 10 dias após o fim do debate instrutório, num processo em que o Ministério Público acusou em 2019 sete arguidos, incluindo uma empresa, estando em causa crimes de corrupção ativa e passiva, recebimento indevido de vantagem, falsificação de documentos, abuso de poder e branqueamento de capitais.

As suspeitas de negócios irregulares com plasma sanguíneo terão lesado o Estado em cerca de 100 milhões de euros.