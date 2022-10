Sociedade Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental promove dois filmes na Casa da Luz

No âmbito do XIII Congresso Internacional da ASPESM 2022 que realiza no Funchal, nos dias 26 a 28 de Outubro de 2022, subordinado ao tema "É preciso agir!", a Sociedade Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental irá dinamizar um espaço sobre Cinema e Saúde Mental, no Museu Casa da Luz, logo no primeiro dia, 26, pelas 19h00, onde vão ser apresentadas e comentados duas curtas metragens, premiadas internacionalmente.

"No limiar do Pensamento" e "As Cartas da Minha Mãe", esta a ser apresentada pela primeira vez ao publico no âmbito deste congresso, terão participação gratuita (até ao limite da sala), mas sujeita a Inscrição, aqui.

Fique a conhecer melhor as duas curtas nestes sinopses.

"No limiar do Pensamento"

SINOPSE: Dinis, como a maioria dos jovens da sua idade, deseja ser independente e ir para a universidade, para se libertar da alçada demasiado protetora da mãe. Mas meses antes de o poder fazer, ele tem um surto psicótico (Esquizofrenia). Madalena sofre imenso ao ver o seu filho a ser vítima de preconceito e rótulo de “esquizofrénico” por parte de amigos e até família. O seu desejo é que Dinis tenha uma vida normal e saudável, no entanto, ao aperceber-se do estigma persistente da sociedade e da sua impotência para com a doença mental, ela recai numa espiral de depressão, da qual apenas se liberta quando se apercebe que para poder cuidar do seu filho, primeiro tem de cuidar de si própria e que para deixá-lo ter uma vida normal, ela tem de o deixar ir para a universidade. Mas será que é possível ter uma vida normal com uma doença mental?

Actores: Paula Lobo Antunes, Afonso Lopes e Maria Laranjeira

Curta Vencedora do Grande Prémio Nacional 2019 – FEST2019

"As Cartas da Minha Mãe"

SINOPSE: Alice é uma das Filhas da Morte. Todos os dias, ela recebe cartas com os nomes das pessoas que é suposto ela “matar”. Ela tem de assobiar uma melodia surreal para as pessoas cujos nomes aparecem nas cartas. E é assim que ela faz o seu trabalho. No entanto, quando ela conhece João Pardal, um adolescente que tenta constantemente suicidar-se, sem nunca ter coragem para realmente o fazer, os dois desenvolvem uma relação romântica. Ele quer morrer, ela quer sentir-se viva e ambos podem-se ajudar um ao outro, apesar de ainda não o saberem. Contudo, à medida que ele passa tempo com ela, Alice pára de fazer o seu trabalho e obviamente depois tem de sofrer as consequências. Quando a carta de Pardal aparece, nem ele nem Alice querem que ele morra. Ela tenta arranjar maneiras para destruir a carta, mas já não há nada que possa fazer. É inevitável. Ela tentar ir contra quem ela é e enganar a própria Morte, mas a sua Mãe aparece no hospital, mostrando-lhe que a Morte é uma parte necessária da Vida e que Alice não pode escapar quem ela é. Logo, ela tem de aceitar o seu destino e fazer o seu trabalho com a beleza, graciosidade e carinho que ele merece.

Actores: Beatriz Frazão, Rodrigo Antunes e Margarida André

Curta qualificada para dois importantes festivais internacionais de cinema que colocam o projeto na corrida para uma possível nomeação aos Oscars e aos BAFTA.

