1º Simpósio do Projecto 'CuidaProSM+', que promove a saúde mental dos Cuidadores Familiares

"O cuidar de familiares dependentes no domicílio é uma realidade presente, com frequência, nos contextos familiares acarretando desafios quotidianos intensos", salienta em pressuposto, a organização do 1.º Simpósio que irá debater a saúde mental dos Cuidadores Familiares, que irá decorrer amanhã no auditório da Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny, no Funchal.

"São, de facto, muitos os desafios. São muitos os conhecimentos que importa mobilizar, muito o tempo que se despende no cuidado, muito o tempo deixa de se ter para usufruir a nível pessoal no lazer ou noutras atividades familiares, muitas as exigências e o desgaste físico, muitas as tensões pessoais e familiares que emergem, muitas as incompreensões por parte de familiares, amigos, profissionais de saúde, só para enumerar uma pequena lista de fatores que podem comprometer o bem-estar de quem se dedica ao cuidado de um familiar que já não consegue bastar-se por si próprio", acrescenta.

Importa, pois, que "os profissionais de saúde e a comunidade em geral, possam encontrar formas diversificadas e devidamente fundamentadas de apoiar os familiares cuidadores nos seus quotidianos, promovendo uma saúde mental positiva que facilite o enfrentamento dos desafios que se lhes colocam e promovam o seu bem-estar no desempenho do seu papel de cuidadores", afiança.

Assim, o projeto CuidaProSM+ tem como finalidade "contribuir para a promoção da Saúde Mental positiva dos familiares cuidadores através de um programa de intervenção com foco na Literacia em Saúde Mental e conta com uma vasta equipa de investigadores de todas as regiões de Portugal, seja de instituições de Ensino Superior, seja de instituições de saúde. Este projeto é promovido pelo Grupo de Investigação NursID - Inovação e Desenvolvimento em Enfermagem do [email protected] - Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde @ Laboratório Associado Rede de Investigação em Saúde", acrescenta.

A Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny acolhe este primeiro simpósio, a realizar neste 25 de Outubro, a partir das 14h30, recebendo assim a professora Carmen Andrade da Universidade dos Açores, investigadora responsável deste projecto, a professora Catarina Tomás do Instituto Politécnico de Leiria, e a enfermeira Ana Clara Silva, directora regional para as Políticas Integradas e Longevidade, apresentarão o âmbito do projeto em curso e refletirão sobre respostas a implementar no âmbito desta temática. O evento será moderado pela jornalista Tânia Spínola da RTP Madeira.

"O evento destina-se não só a estudantes dos diferentes níveis de ensino, profissionais e investigadores da área da saúde e da intervenção social como, também, a quaisquer membros da comunidade que queiram saber mais sobre o assunto, inclusive os cuidadores familiares", conclui.

A participação no simpósio pode realizar-se quer presencialmente quer de forma online, é gratuita, mas carece de inscrição (link para inscrição). Mais informações em www.esesjcluny.pt.