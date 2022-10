Saúde promove acções de sensibilização para alertar para riscos da polimedicação

A Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, associou-se ao projecto 'Prevenir mais, Viver Melhor' da Fundação João Pereira, uma iniciativa que visa melhorar a qualidade de vida dos idosos frequentadores do Centro de Dia e Convívio daquela instituição situada na Vila da Ponta do Sol.

No âmbito desta colaboração, já decorreram duas acções de sensibilização dedicadas ao tema 'polimedicação'. A primeira aconteceu no dia 26 de Agosto e a segunda sessão decorreu ontem, dia 14 de Outubro, sob a responsabilidade da técnica especialista da Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, a enfermeira gestora Lígia Carreira.

"A polimedicação, toma concomitante de cinco ou mais fármacos, e a medicação potencialmente inapropriada são fenómenos cada vez mais comuns na população com 65 ou mais anos", refere o comunicado enviado às redacções.

Na mesma nota a autoridade regional de saúde deixa o alerta:

A ocorrência de polimedicação para o tratamento e prevenção das diferentes comorbilidades, aliada à suscetibilidade inerente a esta faixa etária, conduzem a consequências problemáticas, nomeadamente a existência de fármacos inapropriados, o aumento da frequência das reações adversas, o aumento do risco de quedas e de interacções medicamentosas, entre outros.

Ao longo das duas sessões, cerca de 60 utentes do Centro de Dia e Convívio da Fundação João Pereira tiveram a oportunidade de aprender algumas estratégias para evitar este tipo situações.

As avções dinamizadas permitiram sensibilizar para a importância desta temática, com destaque para a prevenção dos erros com a medicação e promoção do uso adequado dos medicamentos.

Este projecto da Fundação João Pereira, realizado em parceria com a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, prevê a realização de diversas acções de sensibilização e de esclarecimento à população idosa, no sentido de promover hábitos de vida saudáveis, entre as quais a monitorização dos principais indicadores de saúde: tensão arterial, peso e controle de diabetes, entre outros.