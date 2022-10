Parlamento Europeu promove Webinar 'A UE e a Saúde Mental'

Na Semana da Saúde Mental, os eurodeputados Sara Cerdas (PS-S&D), José Gusmão (BE - GUE/NGL) e João Pimenta Lopes (PCP - GUE/NGL) debatem o papel da União Europeia na proteção da saúde mental dos europeus.

O webinar ‘A UE e a Saúde Mental’ acontece amanhã, sexta-feira, e conta com a moderação do jornalista e autor do podcast insanidades Mentais, Paulo Farinha.

A partir das 10:30 (hora de Lisboa) o evento pode ser seguido no estúdio virtual do Parlamento Europeu em Portugal e nas redes sociais Facebook e Twitter do Parlamento Europeu.

Tendo em conta que a pandemia e a crise económica exacerbaram os problemas de saúde mental, aumentando o stress, a ansiedade e os casos de depressão, o Parlamento Europeu reconheceu, logo em Julho de 2020, a saúde mental como um direito humano fundamental e apelou a um plano de acção da União Europeia para esta área.

Neste sentido, os eurodeputados trabalham em novas linhas de prevenção dos problemas de saúde mental, tendo apelado às restantes instituições da UE e aos Estados-Membros que também reconheçam a urgência dos problemas de saúde mental associados ao trabalho e procurem formas de os prevenir.