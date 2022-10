Porto Santo promoveu iniciativa para sensibilizar população para as graves consequências do AVC

Aproveitando que o Dia Mundial do AVC se assinala, no próximo dia 29 de Outubro, o auditório da Câmara Municipal do Porto Santo acolheu uma iniciativa, com vista a sensibilizar a comunidade para as graves consequências desta doença.

A iniciativa contou com o grupo de ajuda mútua (GAMs) - Portugal AVC e o grupo de apoio das ex-vítimas de AVC, assim como com o coordenador da unidade de AVC do SESARAM, Patrício Freitas.

Esta é a principal causa de morte em Portugal.

Por hora, acontecem três AVC's.