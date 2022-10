Pedro Calado vai dar sangue para sensibilizar população

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, que é também presidente da Comissão Política Concelhia do Funchal do PSD, vai dar sangue por uma boa causa.

Pedro Calado desloca-se amanhã, pelas 09h30, ao serviço do Banco de Sangue do Hospital Dr. Nélio Mendonça, para fazer a sua dádiva, numa iniciativa da Comissão Política de Freguesia de Santo António.

O objectivo? "Sensibilizar a população, através da dinamização da dádiva de sangue, para a promoção da saúde e dos bons hábitos de vida", referem os social-democratas em nota de imprensa.