Teófilo Cunha desloca-se ao Porto Santo para o seminário 'Mariscos na Macaronésia'

O secretário regional do Mar e Pescas, Teófilo Cunha, preside esta sexta-feira, 21 de Outubro, às 9h30, à abertura do seminário 'Mariscos na Macaronésia', que terá lugar no Porto Santo. O encontro, de carácter científico, marca o encerramento do Projecto Mariscomac.

O Mariscomac é um projecto liderado pela Direcção Regional do Mar, que reúne especialistas da Madeira, de Canárias e de Cabo Verde. Na Região, a Câmara Municipal do Funchal, através da Estação de Biologia Marinha, é o principal parceiro do projeto, e em Canárias o contributo é dado por investigadores da Universidade de Las Palmas de Gran Canária. A presença de Cabo Verde, acontece através do Instituto de Nacional de Desenvolvimento das Pescas, Universidade de Cabo Verde, Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde e Instituto de Apoio Promoção Empresarial.

O custo total do projecto Mariscomac ascende aos 465,6 mil euros, comparticipado a 85% pelo FEDER no âmbito do Programa de cooperação territorial MAC (2014-2020).