Teófilo Cunha reforça compromisso com pescas sustentáveis e rentáveis

O secretário regional do Mar e Pescas, Teófilo Cunha, reforçou esta quinta-feira o “compromisso” do Governo Regional com um sector das Pescas “robusto”, “sustentável”, e também “moderno” e “rentável”. Para isso, sustentou, o papel dos serviços de inspecção no controlo das pescas no combate às actividades extractivas não regulamentadas, reveste-se de especial importância.

Teófilo Cunha falava na sessão de abertura do Seminário do Mar e do Controlo das Pescas, que durante dois dias reúne no Museu da Baleia, no Caniçal, responsáveis europeus, nacionais e regionais do sector. “O trabalho que tem sido desenvolvido pelos Serviços de Inspecção, no garante da Política Comum das Pescas, deve ser encarado não como um obstáculo, mas como uma enorme mais-valia para o presente e para o futuro deste sector a quem a Madeira e os madeirenses tanto devem”, disse o secretário regional, realçando a importância que os serviços de inspecção têm também na credibilidade das pescas madeirenses. “Isto é muito importante, quando estamos a negociar quotas de pesca em Bruxelas. Saberem que trabalhamos com seriedade e competência, é uma grande mais-valia para a Região.”

Colocando o foco na “sustentabilidade” que todos querem para o sector, pescadores, armadores, Governo, inspectores, técnicos e cientistas, o secretário regional considera que a preservação e boa gestão dos recursos marinhos, que está materializada na Política Comum das Pescas. Um instrumento de gestão, sublinha, que é um dos garantes de uma actividade piscatória saudável.

“Estamos sempre a aprender, e todos aprendemos uns com os outros. E neste particular, o conhecimento e a experiência que do mar têm os pescadores, em conjugação com os trabalhos multidisciplinares técnicos e científicos que têm vindo a ser realizados, permite-nos hoje olhar para o nosso mar com redobrada confiança”, afirmou o secretário regional, sublinhando o empenho do Executivo Regional com o sector.

“É o compromisso deste Governo. Um sector das Pescas robusto, sustentável, moderno e rentável. Que vá para o mar hoje, mas que tenha olhos no amanhã. E eu sei que esta, é também a vontade e o desejo de todos os que aqui estão”, concluiu, perante uma plateia onde se contavam o secretário regional do Mar e das Pescas dos Açores, Manuel São João, a directora executiva da Agência Europeia do Controlo das Pescas (EFCA), Susan Steele, o gestor-adjunto do MAR2020, Luís Sousa, e o representante da Direcção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, Carlos Ferreira.

O Seminário do Mar e do Controlo das Pescas é uma organização da Secretaria Regional do Mar e Pescas, e termina esta sexta-feira, às 16h00, com a presença da secretária de Estado das Pescas, Teresa Coelho. Reúne especialistas do sector, com o objectivo de sensibilizar armadores, pescadores, técnicos e público em geral, para a necessidade de combater a pesca ilegal e actividade não declarada e não regulamentada, e destacar a importância da execução das regras da Política Comum de Pescas para a sustentabilidade das pescas.