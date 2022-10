O Nacional segue em frente na Taça, mas só derrotou a UD Oliveirense por 3-1 no prolongamento.

No jogo disputado no estádio da Madeira, a equipa da casa adiantou-se no marcador aos 14 minutos, através de Witi, mas consentiu o empate de Volnei depois dos 81 minutos. No prolongamento Dudu e Danilovic, aos 108 e 113 minutos, garantiram a vitória alvi-negra, a primeira da época em casa.

Os jogos da quarta eliminatória da Taça de Portugal de 2022/23 realizam-se em 08, 09 e 10 de novembro e o sorteio está agendado para a próxima terça-feira.