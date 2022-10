Sérgio Gonçalves acusa Governo Regional de ter "atitude bipolar" em relação à pobreza

O presidente do PS-M veio acusar o Governo Regional de ter uma atitude bipolar, já que, "por um lado, tenta esconder a realidade da pobreza na Região, mas, por outro, tenta encontrar soluções à pressa, com recurso a medidas assistencialistas, para debelar o problema que o próprio ignora".

Em conferência de imprensa nesta segunda-feira, data em que se assinala o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, Sérgio Gonçalves tornou a salientar o facto de que a Região tem a mais alta taxa de desemprego, os rendimentos médios mais baixos, o menor poder de compra e a mais alta taxa de risco de pobreza e exclusão social do país, realidade que “o Governo Regional tenta esconder”.

Sérgio Gonçalves reagia assim à apresentação do primeiro plano de acção da Estratégia Regional para a Erradicação da Pobreza, por parte da secretária regional da Inclusão Social e Cidadania, considerando que tal facto acaba por ser “irónico”.

Perante indicadores que o PS tem divulgado e sobre um problema de que falamos várias vezes, o Governo Regional e a maioria PSD/CDS que o suporta aqui nesta Assembleia Legislativa tentam ignorar, tentam desmentir e tentam fazer de conta que a pobreza não existe na Região Autónoma da Madeira, mas apresentam em simultâneo um plano de acção para combater essa mesma pobreza. Sérgio Gonçalves, presidente do PS-M

Critica a “atitude bipolar” que o Executivo e a maioria parlamentar que o sustenta têm de estar na política e na governação da Região, em que, “por um lado, ignoram problemas, mas depois tentam encontrar soluções à pressa para debelar esses mesmos problemas”.

Alerta que "não é apenas com medidas assistencialistas que se irá resolver este problema no médio e longo prazo, mas sim com a diversificação da nossa economia, a aposta na valorização do produto regional e a criação de oportunidades para os jovens, considerando ainda que, neste momento de particulares dificuldades, face ao aumento do custo de vida decorrente da pandemia e da guerra na Ucrânia, é necessário implementar medidas de apoio às famílias".

O líder dos socialistas madeirenses lembra que o PS já deu entrada no Parlamento a um conjunto de medidas para ajudar a população a ultrapassar o "aumento brutal do custo de vida", cujo debate está agendado para esta semana, esperando que as mesmas possam ser aprovadas pela maioria PSD/CDS.

Do mesmo modo, e a dois dias de o partido ser auscultado pelo secretário regional das Finanças sobre o Orçamento Regional para 2023, Sérgio Gonçalves espera que o Governo possa acolher as sugestões que o PS tem apresentado.