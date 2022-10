Veja a manchete do DIÁRIO de hoje contada em storymap

O estudo da Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) sobre dinâmicas territoriais do Turismo, no qual o DIÁRIO se baseou para a manchete da edição de hoje, pode ser consultado aqui, em formato storymap.

Aproveitando o software disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), é a primeira vez que a DREM utiliza este novo formato digital interactivo para as suas publicações, que permite incorporar mapas, imagens e vídeos a textos descritivos.

Na data em que se assinala o Dia Europeu da Estatística, a DREM lançou três novas divulgações: o estudo acima referido, a nova informação sobre o transporte aéreo (que passa a ter periodicidade mensal e novas variáveis como a taxa de ocupação dos aviões) e o Atlas Estatístico das Empresas, que segundo o director da DREM, Paulo Baptista Vieira, "permite um sem número de prismas de análise com base em cartogramas e gráficos, sobre a realidade empresarial da Região Autónoma da Madeira", ambos já publicados pelo DIÁRIO.

Em jeito de balanço à atividade da DREM neste dia especial, o responsável pela autoridade estatística regional informa que "em reunião realizada ontem em Lisboa no âmbito do Conselho Superior de Estatística, na qual as autoridades estatísticas do país fizeram um balanço dos primeiros seis meses do ano, a DREM teve oportunidade de apresentar as 15 iniciativas que levou a cabo nesse período em termos de difusão, com novas estatísticas e também novas formas de divulgação (como os storymaps, dashboards e aplicação para telemóvel RAMStats). As visitas ao portal de internet da DREM (estatística.madeira.gov.pt) cresceram 5% em termos homólogos e o interesse da comunicação social pelas divulgações da DREM é notório, com mais de 360 referências nos diferentes tipos de media", salientou ao DIÁRIO.

Presença no Instagram para atrair novos públicos

Para tentar captar o interesse dos utilizadores de uma das redes sociais mais populares, a DREM inicia hoje as publicações no Instagram, através de imagens ou pequenos vídeos com números que marquem a realidade social e económica da Região. Pode ver o perfil da DREM, aqui.