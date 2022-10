Os adeptos da Associação Desportiva de Machico não vão esquecer este dia. O ambiente de jogo grande é prova disso. Os madeirenses eliminaram o Boavista, da I Liga. 1-0 foi o resultado final, valendo a passagem da equipa da casa à próxima eliminatória da Taça de Portugal.

Até hoje, Machico apenas tinha defrontado uma equipa da I Liga por uma vez. Foi em 2001, diante do Beira-Mar, em Aveiro, num jogo que perdeu por 3-0. Hoje a história foi outra. A jogar em casa, perante os seus adeptos, Machico conseguiu ser 'tomba-gigantes'. Veja as fotos do ambiente no Estádio de Machico, mas também nas zonas envolventes.