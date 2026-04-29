Novidades do PTRR em destaque na imprensa

Bom dia. Estas são as principais notícias do dia expressas nos jornais nacionais e revista que se publicam nesta quarta-feira, 29 de Abril de 2026.

Na revista Sábado:

- "Novos métodos para tratar a dor. Três em cada 10 pessoas têm dor crónica"

- "Novos medicamentos e abordagens, medicina regenerativa, estimulação auditiva e até exercício estão a mudar tudo"

- "Café Mortágua. Fomos testar o novo espaço da ex-deputada em Lisboa"

- "Escutas. 122 pessoas foram alvo no processo Monte Branco"

No Correio da Manhã:

- "Americanos avaliam Benfica em 276 milhões. Negócio com prémio de 85,7% face à cotação das ações"

- "Rumores apontam ao Real. Mourinho faz viagem mistério a Milão"

- "Sporting-Tondela. Rui Borges renova contrato no Dia do Trabalhador"

- "Governo anuncia envelope milionário. Três meses após as tempestades"

- "Serviços de saúde. Violência dispara sobre profissionais"

- "População assustada. F-16 causa estrondo na Figueira da Foz"

- "Psicólogo julgado por 76 crimes contra menina"

- "Inferior à compra. TAP vende empresa com prejuízo"

- "'Influencer'. Costa apanhado em falso em escutas"

No Público:

- "Recuperação. Governo anuncia PTRR com 22,6 mil milhões de euros e chama Seguro e PS a bordo"

- "Novo sistema de depósito de embalagens baixa metas para metade"

- "Justiça. Procuradores querem acesso directo a 'emails' apreendidos"

- "Crise energética. Emirados dão golpe na OPEP e deixam petróleo sob pressão"

- "Prémio. Eduardo Souto de Moura ganha 'Óscar' da arquitectura mundial"

- "Ambiente. Europa está a aquecer duas vezes mais rápido do que qualquer outro continente"

- "Ensino superior. Conflito na Universidade Nova de Lisboa: da 'guerra dos nomes' à 'luta de poder'"

No Jornal de Notícias:

- "Portugueses perdem milhões com poupanças em depósitos a prazo"

- "Nove anos para recuperar e prevenir catástrofes"

- "Cemitério recebe primeiro defunto 25 anos depois"

- "Sporting. Rui Borges assume que desgaste físico e mental fez mossa no leão"

- "Benfica. Fundos americanos ganham poder na SAD das águias"

- "Setúbal. Burlou o Estado com inscrição de dezenas de crianças na creche"

- "Influencer. Escutas desmentem afirmações de Costa"

- "Turismo. Região Norte lidera mercado interno mas pede mais autonomia"

- "Prémio. Souto de Moura recebe medalha de ouro dos arquitetos"

No Diário de Notícias:

- "Pré-aviso da greve do INEM foi encaminhado para a secretaria de Estado errada"

- "Visita. Carlos III em missão para salvar a 'relação especial'"

- "Partido Socialista. Álvaro Beleza elogia lealdade de Pedro Nuno em defesa da liderança de Carneiro: 'Foi cavalheiro, camarada e solidário'"

- "Varandas Fernandes. Seguro nomeia defensor do SNS para médico da Presidência"

- "Plano de recuperação. Depois da tempestade, vêm 22,6 mil milhões e um seguro obrigatório"

- "Energia. EDP Renováveis promete investir em projetos mais 'alinhados' com as prioridades da administração Trump"

- "Cinema. Jessica Chastain desafia os valores românticos"

- "Livro. As atrizes de cinema também envelhecem"

- "Futebol. Afonso Taira e o título na Arábia Saudita: 'É a época mais marcante'"

No Negócios:

- "TAP vai ficar fora da alçada do Tribunal de Contas"

- "Governo chama privados a pagarem um terço do PTRR"

- "Orçamento da UE abre guerra entre 'frugais' e eurodeputados"

- "Foi um bom negócio para mim e para o Benfica'. José António dos Santos encaixou 45 milhões de euros com a venda da posição de 16,38% na SAD encarnada a um fundo dos EUA"

- "Sustentabilidade 20|30. António Henriques, CEO do Bison Bank. 'Sempre que o mundo fica instável, Portugal beneficia'"

- "Banca. Novo CEO do Montepio só em meados de maio terá 'ok'"

- "Pobreza energética. Vale para janelas travado deixa famílias sem apoio"

No O Jornal Económico:

- "Seguro vai ser obrigatório e metade das casas não tem"

- "Governo anuncia novas barragens que já anunciara"

- "Aperto no crédito e subida dos preços aumentam riscos de estagflação"

- "Parlamento Europeu quer mais dinheiro no orçamento da UE"

- "Companhias aéreas tentam cortar direitos dos viajantes"

- "Concorrência feroz na China tira 50% dos lucros à BYD"

- "Confiança dos empresários sofre a maior queda dos últimos quatro anos"

- "Guerra na OPEP. EAU saem em conflito aberto com Arábia Saudita"

No Record:

- "Real não assusta Benfica. Águias confiam na permanência de Mourinho"

- "Special One está na lista merengue mas não é consensual"

- "Rei dos Frangos vendeu ações e garante. 'Bom negócio para mim e para o clube"

- "Amuo com o Moreirense. Lukebakio pediu desculpas públicas"

- "Borges fala da quebra e das lesões. 'Saída da Champions mexeu connosco'"

- "Sporting-Tondela. Vagiannidis no onze"

- "FC Porto. Pietuszewski desperta cobiça. A 3 semanas dos 18 anos"

- "Taça de Portugal. Final Four avança já em 2026/27"

- "PSG 5 B. Munique 4. João Neves marca em hino ao futebol"

- "O incansável António Caldeira goleador de 82 anos"

- "Jorge Jesus escreve hoje. 'Levo 18 finais ganhas e quero muito a 19.ª'"

No A Bola:

- "O desejado. Real Madrid quer mesmo voltar a ter José Mourinho"

- "Florentino Pérez está inclinado para o treinador do Benfica e há informações de que ele demonstrou disponibilidade"

- "'Espero que não vá', afirma Richard Ríos"

- "Lukebakio pediu desculpas pela zanga frente ao Moreirense"

- "FC Porto. Blindar Oskar é prioridade. Novo contrato à vista quando o polaco completar 18 anos"

- "Venda ilegal e bilhetes falsos para sábado geram apreensão"

- "Sporting-Tondela. 'Vamos dar a vida pelos pontos' - Rui Borges"

- "Renovação do treinador oficializada na sexta-feira"

- "Liga dos Campeões. PSG 5-4 Bayern. E se o futebol fosse mais vezes assim?"

- "Boavista. Câmara do Porto demarca-se do Bessa"

E no O Jogo:

- "Benfica. Mourinho pode apagar a luz. Rui Costa conta com a permanência do Special One, mas um possível convite do Real Madrid deixa o clube em sobressalto"

- "Richard Ríos. 'Espero que continue connosco'"

- "Lukebaldo pediu desculpa no balneário e nas redes sociais"

- "FC Porto. 'Gul vai ser mais decisivo'. Karlsson, ex-companheiro, projeta futuro promissor"

- "Vitória com o Alverca vale título e encaixe de 40 a 50 MEuro da Champions"

- "Sporting-Tondela. 'Pagámos a fatura'. Rui Borges admite que a equipa acusou o desgaste mental'"

- "1 de maio: renovação tem data marcada"

- "Pedreira vai ferver. Cidade já sente o duelo europeu"

- "Liga dos Campeões PSG 5-4 Bayern. Uma 'meia' com ritmo de final"