Novidades do PTRR em destaque na imprensa
Bom dia. Estas são as principais notícias do dia expressas nos jornais nacionais e revista que se publicam nesta quarta-feira, 29 de Abril de 2026.
Na revista Sábado:
- "Novos métodos para tratar a dor. Três em cada 10 pessoas têm dor crónica"
- "Novos medicamentos e abordagens, medicina regenerativa, estimulação auditiva e até exercício estão a mudar tudo"
- "Café Mortágua. Fomos testar o novo espaço da ex-deputada em Lisboa"
- "Escutas. 122 pessoas foram alvo no processo Monte Branco"
No Correio da Manhã:
- "Americanos avaliam Benfica em 276 milhões. Negócio com prémio de 85,7% face à cotação das ações"
- "Rumores apontam ao Real. Mourinho faz viagem mistério a Milão"
- "Sporting-Tondela. Rui Borges renova contrato no Dia do Trabalhador"
- "Governo anuncia envelope milionário. Três meses após as tempestades"
- "Serviços de saúde. Violência dispara sobre profissionais"
- "População assustada. F-16 causa estrondo na Figueira da Foz"
- "Psicólogo julgado por 76 crimes contra menina"
- "Inferior à compra. TAP vende empresa com prejuízo"
- "'Influencer'. Costa apanhado em falso em escutas"
No Público:
- "Recuperação. Governo anuncia PTRR com 22,6 mil milhões de euros e chama Seguro e PS a bordo"
- "Novo sistema de depósito de embalagens baixa metas para metade"
- "Justiça. Procuradores querem acesso directo a 'emails' apreendidos"
- "Crise energética. Emirados dão golpe na OPEP e deixam petróleo sob pressão"
- "Prémio. Eduardo Souto de Moura ganha 'Óscar' da arquitectura mundial"
- "Ambiente. Europa está a aquecer duas vezes mais rápido do que qualquer outro continente"
- "Ensino superior. Conflito na Universidade Nova de Lisboa: da 'guerra dos nomes' à 'luta de poder'"
No Jornal de Notícias:
- "Portugueses perdem milhões com poupanças em depósitos a prazo"
- "Nove anos para recuperar e prevenir catástrofes"
- "Cemitério recebe primeiro defunto 25 anos depois"
- "Sporting. Rui Borges assume que desgaste físico e mental fez mossa no leão"
- "Benfica. Fundos americanos ganham poder na SAD das águias"
- "Setúbal. Burlou o Estado com inscrição de dezenas de crianças na creche"
- "Influencer. Escutas desmentem afirmações de Costa"
- "Turismo. Região Norte lidera mercado interno mas pede mais autonomia"
- "Prémio. Souto de Moura recebe medalha de ouro dos arquitetos"
No Diário de Notícias:
- "Pré-aviso da greve do INEM foi encaminhado para a secretaria de Estado errada"
- "Visita. Carlos III em missão para salvar a 'relação especial'"
- "Partido Socialista. Álvaro Beleza elogia lealdade de Pedro Nuno em defesa da liderança de Carneiro: 'Foi cavalheiro, camarada e solidário'"
- "Varandas Fernandes. Seguro nomeia defensor do SNS para médico da Presidência"
- "Plano de recuperação. Depois da tempestade, vêm 22,6 mil milhões e um seguro obrigatório"
- "Energia. EDP Renováveis promete investir em projetos mais 'alinhados' com as prioridades da administração Trump"
- "Cinema. Jessica Chastain desafia os valores românticos"
- "Livro. As atrizes de cinema também envelhecem"
- "Futebol. Afonso Taira e o título na Arábia Saudita: 'É a época mais marcante'"
No Negócios:
- "TAP vai ficar fora da alçada do Tribunal de Contas"
- "Governo chama privados a pagarem um terço do PTRR"
- "Orçamento da UE abre guerra entre 'frugais' e eurodeputados"
- "Foi um bom negócio para mim e para o Benfica'. José António dos Santos encaixou 45 milhões de euros com a venda da posição de 16,38% na SAD encarnada a um fundo dos EUA"
- "Sustentabilidade 20|30. António Henriques, CEO do Bison Bank. 'Sempre que o mundo fica instável, Portugal beneficia'"
- "Banca. Novo CEO do Montepio só em meados de maio terá 'ok'"
- "Pobreza energética. Vale para janelas travado deixa famílias sem apoio"
No O Jornal Económico:
- "Seguro vai ser obrigatório e metade das casas não tem"
- "Governo anuncia novas barragens que já anunciara"
- "Aperto no crédito e subida dos preços aumentam riscos de estagflação"
- "Parlamento Europeu quer mais dinheiro no orçamento da UE"
- "Companhias aéreas tentam cortar direitos dos viajantes"
- "Concorrência feroz na China tira 50% dos lucros à BYD"
- "Confiança dos empresários sofre a maior queda dos últimos quatro anos"
- "Guerra na OPEP. EAU saem em conflito aberto com Arábia Saudita"
No Record:
- "Real não assusta Benfica. Águias confiam na permanência de Mourinho"
- "Special One está na lista merengue mas não é consensual"
- "Rei dos Frangos vendeu ações e garante. 'Bom negócio para mim e para o clube"
- "Amuo com o Moreirense. Lukebakio pediu desculpas públicas"
- "Borges fala da quebra e das lesões. 'Saída da Champions mexeu connosco'"
- "Sporting-Tondela. Vagiannidis no onze"
- "FC Porto. Pietuszewski desperta cobiça. A 3 semanas dos 18 anos"
- "Taça de Portugal. Final Four avança já em 2026/27"
- "PSG 5 B. Munique 4. João Neves marca em hino ao futebol"
- "O incansável António Caldeira goleador de 82 anos"
- "Jorge Jesus escreve hoje. 'Levo 18 finais ganhas e quero muito a 19.ª'"
No A Bola:
- "O desejado. Real Madrid quer mesmo voltar a ter José Mourinho"
- "Florentino Pérez está inclinado para o treinador do Benfica e há informações de que ele demonstrou disponibilidade"
- "'Espero que não vá', afirma Richard Ríos"
- "Lukebakio pediu desculpas pela zanga frente ao Moreirense"
- "FC Porto. Blindar Oskar é prioridade. Novo contrato à vista quando o polaco completar 18 anos"
- "Venda ilegal e bilhetes falsos para sábado geram apreensão"
- "Sporting-Tondela. 'Vamos dar a vida pelos pontos' - Rui Borges"
- "Renovação do treinador oficializada na sexta-feira"
- "Liga dos Campeões. PSG 5-4 Bayern. E se o futebol fosse mais vezes assim?"
- "Boavista. Câmara do Porto demarca-se do Bessa"
E no O Jogo:
- "Benfica. Mourinho pode apagar a luz. Rui Costa conta com a permanência do Special One, mas um possível convite do Real Madrid deixa o clube em sobressalto"
- "Richard Ríos. 'Espero que continue connosco'"
- "Lukebaldo pediu desculpa no balneário e nas redes sociais"
- "FC Porto. 'Gul vai ser mais decisivo'. Karlsson, ex-companheiro, projeta futuro promissor"
- "Vitória com o Alverca vale título e encaixe de 40 a 50 MEuro da Champions"
- "Sporting-Tondela. 'Pagámos a fatura'. Rui Borges admite que a equipa acusou o desgaste mental'"
- "1 de maio: renovação tem data marcada"
- "Pedreira vai ferver. Cidade já sente o duelo europeu"
- "Liga dos Campeões PSG 5-4 Bayern. Uma 'meia' com ritmo de final"