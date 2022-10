Governo investe 1,9 milhões de euros no Porto e Marina do Porto Santo

O secretário regional de Economia, Rui Barreto, deslocou-se esta segunda-feira ao Porto Santo, para se inteirar dos investimentos realizados no porto de abrigo e na marina local.

Acompanhado pela presidente da Administração dos Portos da Madeira - APRAM, Paula Cabaço, o secretário regional da Economia salientou a importância dos diversos melhoramentos, quer para a população local, como para o sector do turismo.

Para Rui Barreto, as várias intervenções a cargo APRAM “são fundamentais para uma eficaz operacionalidade da Marina e do Porto do Porto Santo, além de constituírem uma oportunidade para estimular a economia, pelos efeitos multiplicadores que as actividades náuticas associadas a estas infraestruturas produzem na economia local”.

De acordo com o responsável pela pasta dos portos, “a APRAM procedeu à reabilitação do Molhe Principal do Porto do Porto Santo, que apresentava um grau de deterioração considerável, pelo que foi necessária uma intervenção profunda de forma a garantir a operacionalidade e a segurança de pessoas e bens. Esta obra, no valor de 988 054,00 euros, iniciou-se em maio e estará concluída em janeiro do próximo ano”.

Por sua vez, a empreitada de Reabilitação da Marina do Porto Santo, que custou 449 495,00 euros, e cuja obra se encontra em fase de conclusão, “irá repor as condições de acostagem, melhorar a navegabilidade, operacionalidade e segurança da marina”.

Em ambas as infraestruturas, Governo Regional concretizou também uma intervenção para melhoria dos balneários. A empreitada, no valor de 155 193,03 euros, incluiu trabalhos de remodelação e ampliação das instalações de balneários de apoio à Marina do Porto Santo e instalações sanitárias do Molhe do Porto.

Neste conjunto de intervenções, destaque ainda para a remodelação do Sistema de Iluminação e Redes Associadas do Porto do Porto Santo, investimento que ascendeu a 229 300,00 euros e que irá melhorar os níveis de iluminação, bem como reduzir as sucessivas avarias com substituição dos equipamentos associados à rede de iluminação e baixa tensão que se encontravam danificados e em final de vida útil.

Consoante adiantou no local o responsável pela tutela, “à excepção dos trabalhos para a reabilitação do principal Porto do Porto Santo, que ainda decorrem, estando prevista a sua conclusão em Janeiro do próximo ano, as restantes intervenções estão concluídas e/ou em fase de conclusão”.

No seu conjunto, as empreitadas visitadas representaram um investimento do Governo Regional da Madeira na ordem dos 1,9 milhões de euros.