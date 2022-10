Manchas de poluição no mar nem sempre são provenientes de uma ETAR

É necessário "investigar bem" as fontes de poluição no mar, alertou esta quarta-feira, 19 de Outubro, Juana Rosa Betancort Rodriguez, do departamento de Água do Instituto Tecnológico de Canárias, instituição coordenadora do projecto ABACO, que é hoje apresentado na Madeira.

A especialista lembrou que as manchas de poluição nas águas costeiras nem sempre são provenientes de uma ETAR, pelo que é necessário investigar sua causa e proveniência.

