Netflix supera expectativas no aumento de subscritores no 3.º trimestre com 2,4 milhões

A Netflix aumentou no terceiro trimestre do ano 2,4 milhões de utilizadores, segundo o seu último relatório de contas trimestral, o que superou as expectativas da própria empresa, que só esperava mais um milhão de subscritores.

O conglomerado do 'streaming' (transmissão em continuo), que apresentou lucros de 1,398 mil milhões de dólares, conseguiu assim inverter uma tendência de perda constante de assinantes, que se verificava desde há meses, que levou a sua cotação bolsista a sofrer a maior queda da sua história.

Justamente há uns dias, a Netflix anunciou um novo modelo de assinatura mensal, que inclui anúncios a troco de reduzir o custo, para atrair e manter clientes.