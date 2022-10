Projecto Erasmus leva alunos da Cruz de Carvalho a Istambul

Entre os dias 10 e 14 de Outubro, seis alunos e três docentes da EB1/PE da Cruz de Carvalho 'voaram' até Istambul, na Turquia, no âmbito do projecto Erasmus+ 'Friendship is a Treasure'.

Iniciado em 2020, este projecto, conta com parceiros de escolas de Portugal, Letónia, Roménia e Turquia. O 'Friendship is a Treasure' pretende promover a paz e valorizar a amizade, prevenindo o bullying nas escolas.

Bucareste, na Roménia, e Amália, na Turquia, são mais dois destinos que vão contar com a mobilidade de alunos.