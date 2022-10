'Ao Encontro com a Natureza' pretender abranger mais de 6 mil pessoas até final de 2022

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, em representação do presidente do Governo Regional, participou a 17 de Outubro na iniciativa 'Ao Encontro com a Natureza' no Porto Santo.

Esta actividade é dinamizada pelo Governo Regional através da Secretaria Regional de Inclusão e Cidadania e pela Associação de Santo António (ASA). O objectivo é proporcionar momentos de convívio e de descoberta de locais emblemáticos na Região Autónoma da Madeira. Pretende abranger mais de 6.000 pessoas até ao final do ano de 2022.

Nesta iniciativa, pessoas residentes nas freguesias do Monte e de Santa Luzia foram convidadas a participar nesta acção de contacto com a natureza no Porto Santo.