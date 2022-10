PROAGES já apoiou mais de três mil pessoas desde Fevereiro

O Grupo Parlamentar do PSD reuniu-se, hoje, com os responsáveis da Casa do Povo de Santo António, uma das instituições parceiras do Programa PROAGES.

Para a deputada Rubina Leal, esta medida "espelha a proatividade do Governo Regional, na mitigação das consequências da inflação provocada pela guerra na Ucrânia".

A deputada explicou que se trata de “um programa dirigido à população trabalhadora, com baixos rendimentos, que vem ajudar e apoiar nas dificuldades sentidas pelas famílias actualmente”, indicando que "desde que foi lançado, em Fevereiro deste ano, o PROAGES, já apoiou mais de três mil pessoas, ajudando as famílias nas suas despesas familiares".

“Aquilo que nós podemos verificar é que o Governo Regional tem sempre agido de uma forma proativa, encontrando medidas e propostas concretas de apoio às famílias, às empresas e aos trabalhadores”, reforçou a social-democrata, realçando que isso aconteceu durante a pandemia de covid-19 e acontece agora com o agravamento dos preços em consequência da guerra na Ucrânia.

Com 1,7 milhões de euros alocados para este programa, deputada disse ainda que "esta medida, entre tantas outras que estão no terreno, reflete o compromisso social e solidário deste Governo para com a população”. "Não só com os mais vulneráveis, para os quais existem apoios específicos, mas também para aqueles que, tendo elementos no agregado familiar trabalhadores, não conseguem fazer face às despesas mensais, tendo em conta a crise socioeconómica que estamos a passar", concluiu.