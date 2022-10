Acessos e Via Rápida com algum trânsito neste início de sexta-feira

Bom dia. O trânsito a esta hora na Via Rápida e nos acessos a esta estrada principal da Madeira revelam alguns pontos de constrangimento para, no mínimo, a próxima hora.

As zonas habituais, nomeadamente desde o nó da Cancela ao nó de Pestana Júnior, as três principais ribeiras com acessos ao centro do Funchal, com grande enfoque na rotunda do Hospital, vão continuar a enfrentar muito trânsito. O congestionamento, neste momento, segundo a aplicação Info Vias, é a formação de uma fila de até 3 km de extensão no sentido Machico - Ribeira Brava.

Outros pontos que não têm sido muito habituais, embora sempre problemáticos é a zona do nó de Câmara de Lobos, com uma enorme fila que se formou na última meia-hora, dificultando a vida de quem quer chegar ao centro de Câmara de Lobos ou seguir rumo ao Funchal, após a rotunda.

Foto Google Maps

Também na zona da Cancela, fora da Via Rápida, mais concretamente na Estrada do Aeroporto, na rotunda que liga à Camacha, ao Caniço e à Zona Industrial. O trânsito na zona é demorado.