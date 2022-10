FC Porto inicia defesa da Taça de Portugal com goleada sobre o Anadia

O FC Porto iniciou hoje a defesa da Taça de Portugal de futebol com uma goleada por 6-0 no terreno do Anadia, em jogo da terceira eliminatória.

Os 'dragões avançaram na prova com o triunfo robusto no terreno dos sétimos classificados da Série B da Liga 3 construído com os golos de Danny Loader, aos seis minutos, de Gabriel Veron, aos 11, de Toni Martínez, aos 31 e 86, Fábio Cardoso, aos 50, e Bruno Costa, aos 90.

O FC Porto, campeão nacionais e 18 vezes vencedor da Taça, juntou-se aos primodivisionários Estoril Praia, Arouca, Gil Vicente, Vitória de Guimarães, Famalicão, Vizela, Benfica, Casa Pia e Sporting de Braga na quarta ronda da Taça, cujo sorteio está marcado para terça-feira.