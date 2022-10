'Mulheres no Topo' com sessão extra

O Auditório Maestro João Victor Costa no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, acolhe no próximo dia 23 de Outubro, pelas 20h00, uma sessão extra do espetáculo 'Mulheres no Topo', pela da Oficina de Teatro do Clube PT- Madeira, com direção artística assinada por Zé Abreu.

Devido à grande procura por esta peça teatral, com as sessões agendadas para os dias, 21, 22 e 23 de Outubro, já esgotadas, os promotores decidiram abrir mais uma sessão de forma a corresponder à procura do público. Para os interessados a assistir a este espetáculo, os bilhetes custam 2 euros e as reservas têm de ser feitas pelo telemóvel: 926 22 99 55.

Segundo os promotores deste evento, o espetáculo 'Mulheres no Topo' é uma comédia bem-humorada e desenfreada, que faz uma abordagem, sem rodeios, doa a quem doer, sobre a luta constante das mulheres, consumada ao longo dos tempos.

Durante uma divertida hora de espetáculo, evocam todas mulheres que nunca desistiram de lutar para alcançar, de forma justa, os seus sonhos e ambições. Insistem no querer de chegar, por mérito, ao topo de uma carreira profissional, usufruindo de salários dignos, em pé de igualdade com os homens. Pois além de algumas conquistas que foram acontecendo ao longo dos anos, como o direito ao voto, ainda são muito poucas as mulheres, à frente dos grandes cargos públicos no país.

No decorrer da peça, as oito actrizes em palco, lutam, com grande força de vontade, pela sua liberdade feminina e desempenham convincentes o papel meritório e por vezes atribulado de tantas as mulheres revolucionárias, ativistas, políticas, artistas, atletas, cientistas, doutoras e que ao mesmo tempo, também executam fielmente os seus papéis de esposas e mães.

Uma comédia hilariante que levará o público a pensar e a relembrar um conjunto de personalidades femininas que deixaram a sua marca, bem vincada, para um mundo melhor, como foram os casos ímpares de Coco Chanel, Madre Teresa de Calcutá, Carolina Beatriz Ângelo, Brites de Almeida, mais conhecida pela padeira de Aljubarrota, Joana d’Arc, entre outras.

A Oficina de Teatro do Clube PT – Madeira, desde a sua fundação, em 2004, já actuou em todos os municípios da Região Autónoma da Madeira (à excepção do Porto Moniz), duas vezes, nos Açores, em Évora, em Lisboa e Porto.

Contam também no seu currículo artístico, com a participação no 3º Encontro Regional de Teatro das Casas do Povo da RAM, no Festival de Teatro 'Felizmente Há Lumiar', em Lisboa, no Festival Avesso, no Festival de Teatro de Machico e no 1.º Encontro Nacional de Teatro do Clube PT.

Com esta recente produção teatral 'Mulheres no Topo', o grupo, numa ótica de descentralização cultural, pretende levá-la a diversos palcos na região, onde já está garantida a participação no Festival de Machico, a 30 de outubro, às 180h0, no Fórum Machico.

Este novo espectáculo só foi possível com o apoio da Secretaria Regional de Turismo e Cultura e também da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, com a disponibilização do espaço para acolher as apresentações públicas.