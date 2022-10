Guerra na Ucrânia volta a dominar sessão plenária do Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu inicia, na segunda-feira, em Estrasburgo (França), mais uma sessão plenária marcada pela ofensiva militar lançada pela Rússia contra a Ucrânia e que será o tema de cinco debates diferentes.

O primeiro dos debates sobre a Ucrânia está agendado, para terça-feira de manhã, com os eurodeputados a ouvirem o Conselho da União Europeia (UE) e a Comissão Europeia sobre o que está a ser feito para reduzir os custos da energia e para ajudar os cidadãos europeus a lidar com as consequências sociais e económicas da guerra lançada por Moscovo, em 24 de fevereiro.

Num outro debate, na terça-feira à tarde, com o Conselho e a Comissão Europeia, os eurodeputados vão debater o impacto da guerra nos fluxos migratórios para a UE.

Já na quinta-feira, será debatida e votada uma resolução sobre solidariedade cultural com a Ucrânia, na qual o Parlamento Europeu sublinha que as tentativas russas de erradicar a identidade e a cultura ucraniana, também ao destruir locais de património cultural, são um crime de guerra ao abrigo da Convenção de Haia.

Os eurodeputados exigem, assim, que a Ucrânia seja apoiada urgentemente na documentação destes ataques e apelam à Comissão e aos Estados-membros para que incluam as necessidades de emergência dos setores da cultura e do património cultural no apoio humanitário da UE à Ucrânia.

Ainda na quinta-feira, os eurodeputados vão discutir o apoio europeu à comunidade de investigadores da Ucrânia.

A agenda da sessão plenária - a segunda de outubro -- inclui ainda, na quarta-feira de manhã, um debate com a Comissão Europeia e a presidência checa semestral do Conselho da UE sobre a reunião do Conselho Europeu, agendado para os próximos dias 20 e 21.

Em outubro, o Parlamento Europeu reúne-se em duas sessões plenárias para compensar as férias de agosto, uma vez que os estatutos obrigam à realização de 12 sessões anuais.