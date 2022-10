Paulo Cafôfo acompanhou 'Regala una Sonrisa' pelas ruas de Caracas

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas (SECP) acompanhou ontem à noite uma equipa de rua da Organização não-governamental 'Regala Una Sonrisa', que desenvolve acções para apoiar e recuperar pessoas em situação de sem-abrigo, algumas delas portuguesas.

A ONG é apoiada financeiramente pela SECP, cujo actual titular, Paulo Cafôfo, salientou que este é um trabalho de fundo, mais do que garantir um alimento, procurando recuperar estas pessoas para uma vida fora das ruas. "É um esforço que Portugal e que é reconhecido e que vai reforçar, porque as situações de carência ainda persistem, pelo que é importante manter este apoio. As circunstâncias da economia e as circunstâncias sociais ainda precisam que possam intervir socialmente para que possamos recuperar as pessoas e dar-lhes a dignidade que merecem", reforçou

O governante reconheceu que "haverá sempre alguma coisa por fazer. O pior seria não fazer nada. E aqui estamos a fazer muito", garantiu Paulo Cafôfo. "Podemos não salvar o mundo, podemos não recuperar todas as pessoas, mas basta uma pessoa ser ajudada, ou uma pessoa ser recuperada na sua vida, ganhando um emprego, conseguindo uma habitação, que já estamos a ser bem sucedidos", acredita.

No entanto, questiona: "Isso chega-nos? Não nos chega. Aquilo que querermos é que as pessoas tenham dignidade, não precisem desta mão, que tem de ser uma alavanca. Não acredito, muito sinceramente, no assistencialismo e na caridade. Ela é precisa em determinado momento e esse é o objectivo desta organização e do apoio que damos."

O SECP lembra que esta associação, apesar de estar mais focada na comunidade portuguesa na Venezuela, os mais carenciados, sobretudo idosos, não deixa de dar forte apoio a toda a comunidade venezuelana mais vulnerável.