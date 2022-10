As novas instalações do Consulado Honorário em Los Teques, situadas na nova centralidade de Portugal na Venezuela, no novo Santuário da Virgem de Fátima, foram inauguradas hoje pelo secretário de Estado das Comunidades, Paulo Cafôfo.

Em declarações à TSF-Madeira, Paulo Cafôfo considerou a "excelente" rede diplomática como a melhor forma de defesa da comunidade na Venezuela.

O secretário de Estado das Comunidades considera que os "consulados são a sala de estar dos portugueses no mundo".

Saiba mais na edição do DIÁRIO de amanhã.