Cafôfo conseguiu visitar Las Tejerias

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas esteve hoje em Las Tejerías, na Venezuela, onde manteve contactos com portugueses afetados pelo temporal de há uma semana.

A sua deslocação a Las Tejerias foi articulada com as autoridades venezuelanas tendo a Vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, decidido acompanhar Paulo Cafôfo durante a visita.

O madeirense acompanhou no terreno o levantamento das necessidades da comunidade e prestou a solidariedade às vitimas.

Testemunhei um cenário de grande destruição, com as cheias a arrastarem pessoas e bens, a perda de comunicações e várias dificuldades no acesso a este local onde temos uma comunidade de portugueses e lusodescendentes significativa. Este é o momento de avaliarmos os danos e prestar o apoio que estas pessoas necessitam.” Paulo Cafôfo

Paulo Cafôfo já havia mantido contactos pessoais com portugueses afectados pelo mau tempo em Tejerías. Fê-lo na passada sexta-feira na Casa Portuguesa de Arágua, em Maracay, com cerca de duas dezenas de comerciantes com propriedades atingidas pelo temporal que manifestaram gratidão à atenção consular, mas pediram apoio de Lisboa para retomar as suas vidas.

Pelo menos 50 pessoas, três dos quais portuguesas e lusodescendentes, morreram no aluimento de terras na cidade, localizada a cerca de 70 quilómetros de Caracas.