Bilhetes para concerto dos D'ZRT na Madeira já estão à venda

Já estão à venda os bilhetes para o concerto dos D'ZRT na Madeira.

Os ingressos custam 29 euros e podem ser adquiridos na Fnac, lojas MEO, Worten, Fórum Madeira e em https://blueticket.meo.pt/Event/7458/.

A banda, constituída por Edmundo Vieira, Cifrão e Paulo Vintém, oficializou hoje, através de uma 'live' no Instagram, o anúncio do concerto na Região, que se realiza, no dia 3 de Junho, no Parque de Santa Catarina.

O espectáculo realiza-se em co-produção com a Puppetry Productions, entidade que organiza, entre outros eventos, o 'Summer Opening'.