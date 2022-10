'MSC Magnifica' mobiliza 19 autocarros e 45 táxis no Funchal

O "MSC Magnifica" chegou esta manhã, ao Porto do Funchal para uma escala de oito horas e está a realizar um 'turnaround' parcial, envolvendo 215 desembarques e 194 embarques, refere os Portos da Madeira em nota de imprensa.

Proveniente de Tenerife, o navio chegou com 909 tripulantes e 2.275 passageiros a bordo.

Com o 'turnaround' parcial de desembarques e embarques, à saída, levará 2.254 passageiros.

Para serviço desta escala do “Magnifica” no Porto do Funchal há 19 autocarros e 45 táxis, indica a APRAM.

O navio parte às 16 horas, com destino a Málaga.