Dormidas superam 1,1 milhões incluindo todos os alojamentos turísticos na Madeira

DE acordo com nota da Direcção Regional de Estatística da Madeira, a taxa de ocupação-quarto nos estabelecimentos de alojamento turístico da RAM aproximou-se dos 85% em Agosto, o que atendendo às mais de 1,1 milhões de dormidas registadas em todas as unidades (incluindo os alojamentos locais com menos de 10 camas, que não são contabilizados pelo INE), estabelece novo recorde, já depois de em Julho ter sido superada a marca do milhão de dormidas num mês.

"As estimativas, referentes a agosto de 2022, revelam que 92,0% dos estabelecimentos do alojamento turístico da RAM registaram movimento de hóspedes neste mês", explica, números que não têm sido diferentes neste ano. "Analisando por segmento, verifica-se que foi a hotelaria que apresentou a maior percentagem de estabelecimentos com movimento de hóspedes (93,8%), seguida do alojamento local e do turismo no espaço rural (ambos com 91,9%)", refere a DREM.

Assim, indo aos dados das dormidas, explica que "No mês de agosto de 2022, o número de dormidas, no alojamento turístico, ultrapassou os 1,1 milhões, traduzindo um acréscimo de 28,5% em comparação com o mês homólogo (868,8 mil dormidas em agosto de 2021). Conforme referiu a DREM na divulgação da estimativa rápida para o mês de referência, as dormidas superam em 67 mil o valor do mês anterior, passando assim a constituir o registo mensal mais alto de sempre observado no alojamento turístico da Região", confirma dados já divulgados anteriormente (a 30 de Setembro).

Sobre as contas diferentes das do INE, a DREM tem optado por revelar ambas. "Excluindo o alojamento local com menos de 10 camas, as dormidas do alojamento turístico apresentaram um acréscimo de 24,2% relativamente a Agosto de 2021, inferior ao observado no País, que foi de 31,9%", enquanto que nos proveitos totais e nos de aposento, em Agosto de 2022, "apresentaram crescimentos homólogos de 32,1% e 36,4%, respectivamente, fixando-se, pela mesma ordem, nos 65,9 e 47,7 milhões de euros. No País, no mês em referência, os proveitos totais e de aposento observaram variações homólogas positivas, de 53,6% e 54,9%, pela mesma ordem. Tal como sucede nas dormidas, o mês de Agosto de 2022 foi de recorde também para os proveitos", confia.

Já agora, "a hotelaria concentrou 77,6% das dormidas, de Agosto de 2022, crescendo 23,7% em termos homólogos. Por sua vez, o alojamento local registou um aumento de 52,5%, congregando 20,3% do total de dormidas, enquanto o turismo no espaço rural e de habitação observou apenas 2,1% das dormidas, correspondendo a um acréscimo de 18,8%".

Analisando as dormidas nos principais mercados emissores, "verificaram-se variações homólogas bastante positivas. O mercado alemão sobressaiu, registando o crescimento mais elevado, de 93,3%, seguido dos mercados francês e britânico, com aumentos de 36,1% e 13,2%. No mercado nacional, as dormidas também registaram um incremento face a Agosto de 2021 (+5,1%)", diz a DREM.

Pelo valor da estada média, no total do alojamento turístico, "no mês de Agosto de 2022, registou um aumento relativamente ao mesmo mês do ano anterior (5,12 noites), fixando-se nas 5,21 noites", enquanto que "a taxa de ocupação-cama do alojamento turístico, no mês em referência, foi de 74,8%, 2,0 pontos percentuais (p.p.) acima do observado no mês homólogo (72,8%). Por sua vez, a taxa de ocupação-quarto atingiu os 84,8% (78,7% em Agosto de 2021), um máximo desde o mês que esta variável é apurada (Janeiro de 2013)", destaca.

Outros indicadores, como os proveitos de aposento por quarto disponível ou RevPAR, neste mês "rondou os 88,24 euros no conjunto do alojamento turístico (excluindo o alojamento local abaixo das 10 camas), +21,2% que no mesmo mês do ano precedente. Comparativamente ao valor de Agosto de 2019 (59,09 euros), verificou-se também um acréscimo, de 49,3%", acrescenta. "Por sua vez, o proveito por quarto utilizado (ADR) no alojamento turístico passou de 92,47€ em Agosto de 2021, para 104,05€ em Agosto de 2022 (+12,5% de variação homóloga)", números muito sólidos para o melhor mês de sempre nesta actividade.