Turismo da Madeira empenhado em "minimizar os impactos" da inflação

O Governo Regional da Madeira está a trabalhar no sentido de minimizar os possíveis impactos da inflação no sector do turismo, indicou esta terça-feira, 27 de Setembro, Dia Mundial do Turismo, o secretário regional de Turismos, Eduardo Jesus. Apesar de a Região estar a "bater recordes" no turismo e as perspectivas até Dezembro serem "boas", o executivo madeirense está a antecipar o cenário do início do próximo ano, com as possíveis consequências da guerra na Ucrânia e da inflação.

Nós não nos deixamos deslumbrar pelo facto de estar tudo a correr bem e pelo facto de o turismo ter tido uma recuperação fantástica. É óptimo para o sector, mas não é suficiente. Interessa-nos agora minimizar os impactos que possam vir das ameaças que são agora conhecidas, estamos a monitorizar cada uma das situações dos mercados de origem para que as decisões da promoção sejam mais acertadas. Aquilo que nós queremos é encontrar alternativas à procura que não puder ser satisfeita devido à quebra de rendimento das famílias. Eduardo Jesus, secretário regional do Turismo e Cultura

Até Dezembro deste ano as perspectivas são positivas, a Madeira tem crescido em número de lugares nacionais e internacionais, o que se traduz em mais pessoas a viajar para a Região. Nesse sentido, Eduardo Jesus espera que o número de pessoas a entrar na Madeira este ano supere os valores de 2019, ano em que foram contabilizadas 1,6 milhões de entradas.

Eduardo Jesus destacou a importância do sector para a economia regional, lembrando que o "turismo representa cerca de 26%, mais de mil milhões de euros, do Produto Interno Bruto da Madeira".

O governante fala aos jornalistas na Praça do Povo, onde a Associação de Turismo da Madeira está a promover actividades de interacção com os turistas; "Queremos utilizar este dia para comunicar a boa forma que a Madeira tem de acolher as pessoas".

Na baixa da cidade do Funchal, os visitantes são convidados a registar o momento numa câmara fotográfica que revela instantaneamente a imagem, descrever a Madeira em uma palavra e colocar a fotografia no logótipo da Madeira para assinalar o Dia Mundial do Turismo.