Operação 'Bullying é para fracos' percorre escolas da Região

No âmbito do Dia Mundial de Combate ao Bullying, assinalado a 20 de Outubro, a Polícia de Segurança Pública (PSP) promove entre 10 e 21 de Outubro a operação 'Bullying é para fracos', em algumas escolas da Região.

Esta operação consiste na realização de acções de sensibilização junto das escolas do 1.º, 2.º e 3.º ciclos e do ensino secundário, direccionando as apresentações sobre as temáticas de bullying e autoprotecção para os alunos e os seus pais, bem como para professores e auxiliares de educação nas seguintes escolas: Escola 1.º ciclo de São João, na Ribeira Brava; Escola Secundária da Calheta; Escola Dr. Augusto da Silva, no Funchal e na Escola da Sede, em Santana.

O comunicado enviado pela PSP, explica que este trabalho de proximidade consiste em que "alunos, pais, professores e assistentes operacionais passem a estar mais atentos a este tipo de violência, bem como compreendam o impacto devastador que o bullying acarreta, podendo comprometer o desenvolvimento saudável da criança/jovem, sendo necessário que todos estejam conscientes e sensibilizados para este tipo de fenómeno e por sua vez mais atentos a eventuais sinais de alerta".