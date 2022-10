Quase 60 milhões de pessoas afetadas pela fome vivem na África Ocidental e Central

A aliança Joining Forces alertou hoje, Dia Mundial da Alimentação, que quase 60 milhões de pessoas afetadas por insegurança alimentar aguda vivem no centro e no oeste do continente africano e quase metade são crianças.

A aliança, que inclui Organizações Não Governamentais (ONG) como a Save the Children, World Vision, SOS Children's Villages, Terre des Hommes, Educo e Plan International, diz que aquelas regiões acumulam quase um quarto das pessoas afetadas pela gravíssima crise alimentar que afeta as áreas mais desfavorecidas do planeta.

"Entre essa população, quase oito milhões de pessoas estão diretamente ameaçadas pela fome e são necessárias ações urgentes", acrescenta a aliança.

As ONGs estimam que mais da metade das famílias afetadas pela insegurança alimentar aguda estão na República Democrática do Congo e na Nigéria.

Outros 12,7 milhões de pessoas afetadas estão no Burkina Faso, Mali e Níger. A Nigéria, em particular, continua a ser um dos países mais preocupantes do mundo para o período entre outubro de 2022 e janeiro de 2023 e para o qual é necessária ajuda imediata.

"2022 foi um dos anos mais difíceis para as crianças e as suas famílias na África Ocidental e Central, e a temporada de escassez deste ano foi uma das piores em 10 anos. Os mais atingidos foram as pessoas que vivem em regiões afetadas por conflitos, lamentou o diretor da Save the Children para aquelas regiões africanas, Philippe Adapoe.

A Save the Children denunciou uma crise que combina o conflito armado, as consequências a longo prazo da restrição de atividades devido à pandemia de Covid-19, o constante aumento dos custos de alimentos básicos, combustível e fertilizantes e os efeitos das mudanças climáticas, com cheias que prejudicam as lavouras, ou a redução na produção de cereais e hortaliças devido à diminuição e falta de chuvas.

"Com a abertura de escolas na maioria dos países da região, é importante garantir que haja alimentos saudáveis suficientes para que as crianças sejam saudáveis e usufruam do direito de frequentar e permanecer na escola", sublinhou Carla Denizard, da World Vision para a África Ocidental (que inclui a Guiné-Bissau e Cabo Verde), que pede proteção infantil.

Nesse sentido, a aliança pede às autoridades locais e à comunidade internacional que fortaleçam os sistemas nacionais de segurança alimentar, aumentem os sistemas de proteção social equitativos, inclusivos e sensíveis às crianças e priorizem as transferências de dinheiro para apoiar melhor as famílias com insegurança alimentar aguda.

Também exige o desenvolvimento e expansão de programas de proteção social sensíveis à nutrição que visem as famílias em maior risco, bem como garantir que as crianças mais vulneráveis e as suas famílias tenham acesso a alimentos nutritivos acessíveis e serviços de saúde adequados, incluindo mulheres grávidas e lactantes, como bem como bebés e crianças menores de cinco anos.