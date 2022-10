Pacto Português para os Plásticos lança projecto educativo para as escolas

Uma mascote, um site com actividades e materiais pedagógicos, um manual de apoio para os professores e a possibilidade de receber o “Pacto” na escola. É esta a base do 'Vamos Reinventar o Futuro', a nova iniciativa do Pacto Português para os Plásticos (PPP) que se traduz num programa de sensibilização e educação ambiental.

Tendo como missão promover hábitos de consumo mais sustentáveis, sensibilizando os mais pequenos para a redução de embalagens e materiais descartáveis, assim como para o aumento da utilização de materiais reutilizáveis, sempre que possível, a campanha é pensada para as crianças do 2.º ciclo do Ensino Básico.

Este projeto educativo visa preencher uma lacuna nos programas didáticos desenvolvidos sobre as temáticas relacionadas com a economia circular, dotando professores, pais e encarregados de educação de conteúdos e suportes de apoio apelativos sobre o tema, com estratégias simples que as crianças podem levar para casa.

A iniciativa já arrancou e quer chegar às escolas de todo o país. Todos os materiais desenvolvidos estão disponíveis de forma gratuita e podem ser descarregados em www.reinventarofuturo.pactoplasticos.pt.

"O grande objetivo é que os alunos tenham a perceção de que o consumo de todo o tipo de materiais descartáveis deve ser minimizado e que a utilização de materiais reutilizáveis deve ser privilegiada, sempre que possível", explica Patrícia Carvalho, coordenadora do Pacto Português para os Plásticos.

Para tornar a aprendizagem mais lúdica e apelativa, o programa 'Vamos Reinventar o Futuro' conta com uma mascote, o PAC, e inclui diversos conteúdos, atividades e materiais de apoio para a escola e para as famílias. O site do projeto, www.reinventarofuturo.pactoplasticos.pt; uma animação explicativa sobre o tema; um manual com conteúdos e atividades para serem desenvolvidas na sala de aula ou em casa; uma apresentação Power Point para os professores abordarem o tema em aula; cartazes do projeto; um flyer com um jogo educativo para os alunos levarem para casa; e um certificado de participação no projeto, são os suportes que foram desenvolvidos para este programa de sensibilização e educação ambiental e que podem ser descarregados, gratuitamente, no site do 'Vamos Reinventar o Futuro'.

Para as escolas e os professores que queiram ainda receber uma visita da equipa do Pacto Português para os Plásticos, basta fazerem a inscrição no site, na secção 'o Pacto vai à Escola', criada especificamente para esse efeito.

O programa 'Vamos Reinventar o Futuro' encontra-se alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e com a visão da economia circular para os plásticos da Fundação Ellen MacArthur.

De recordar que, com objetivo de sensibilizar os consumidores para uma utilização responsável do plástico e de mobilizar a sociedade no processo de transição para uma economia circular para os plásticos em Portugal, o Pacto Português para os Plásticos promoveu, recentemente, duas campanhas: 'Vamos Reinventar o Plástico' e 'Recicla o Plástico'.

A campanha 'Vamos Reinventar o Plástico' foi uma iniciativa que incluiu três fases distintas, associadas aos 'Rs' - Fase 1: Comunicação do 'R' de Reduzir; Fase 2: 2 'Rs' - Reutilizar e Reciclar, e Fase 3: 3 'Rs' Repensar, Reeducar e Redesenhar – e que recorreu a diversos suportes e estratégias de comunicação nas plataformas da marca (site, redes sociais, entre outros meios de divulgação) para chegar aos portugueses.

Já a campanha 'Recicla o Plástico', a mais recente, foi dirigida a um público mais jovem, entre os 18 e os 30 anos, com o objetivo de promover uma maior e melhor reciclagem do plástico, explicando a importância de reciclar, a relevância de se investir numa economia circular para os plásticos e como podemos todos fazer mais e melhor.

"As campanhas e projetos de comunicação anteriormente desenvolvidos visavam uma franja da população que não abarcava diretamente os mais novos. Assim sendo, uma vez que a sensibilização e educação se deve estender a vários públicos e que o futuro se encontra nas crianças, o projeto 'Vamos Reinventar o Futuro' foi desenhado para levar a mensagem até estas e para possibilitar o acesso a informação acerca da necessidade de adotar modelos circulares de consumo e de que forma o fazer", explica a coordenadora do PPP.

Mais informações sobre o Pacto Português para os Plásticos em www.pactoplasticos.pt.