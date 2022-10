APEL lança boletim informativo

A APEL tem um novo boletim informativo, destinado a partilhar com a comunidade escolar todas as actividades que se realizam naquele estabelecimento, mas que também surge empenhado em ser veículo das opiniões de alunos, professores e pessoal não docente sobre diversos temas da actualidade.

O projecto denominado 'APELador', que foi hoje apresentado na escola da APEL, é dirigido por Martim Dantas. do 12.º A1, que tem na sua equipa editorial a aluna do 12.º A3 Valentina Mendonça, que é vice-directora, bem como Dinis Fonseca, Margarida Rocha e Diogo Silva, todos do 12.º A4. Cristina Soares é a professora encarregue da orientação do jornal escolar.

A ideia nasceu no 'Arraial Solidário ocorrido em Junho deste ano e é acarinhada pela Direcção da escola que se "regozija com a iniciativa e promete todo o apoio que for necessário".