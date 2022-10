PSD Machico defende grupo de trabalho para estudar trânsito na localidade

A vereação do PSD eleita pela Coligação ‘Juntos Somos Machico’ à Câmara Municipal defendeu, hoje, em reunião camarária, a criação de um grupo de trabalho multidisciplinar com o objectivo de "estudar e resolver, cabalmente, os problemas de circulação no concelho e, em particular, no centro de Machico".

Em nota remetida à imprensa, os social-democratas referem que os constrangimentos de trânsito “têm vindo a agravar-se", devido a "decisões sem qualquer fundamento" por parte do executivo camarário liderado por Ricardo Franco e "sempre em reacção, altamente prejudiciais para quem vive e visita a cidade”.

Na origem das declarações do PSD Machico está uma alteração no trânsito, hoje aprovada, para a zona da Escola Secundária que, de acordo com o vereador Norberto Ribeiro, “acaba por piorar, ainda mais, a situação”.

Recentemente, explica, “a Câmara Municipal fez uma alteração no trânsito desta zona, a circulação tornou-se ainda mais caótica – principalmente nas horas de maior afluência – e, hoje, sempre a reboque, o executivo municipal veio novamente bloquear o sentido único".

Uma decisão que, para Norberto Ribeiro traduz "mais uma solução avulsa e sem qualquer fundamento para um problema que tem vindo a prejudicar – e muito – quem aqui circula”.

Aliás, reforça o vereador, “a medida hoje tomada vai cortar o acesso rápido ao Centro de Saúde, em caso de emergência, o que nos parece francamente negativo para a população”, acrescentando que, também por essa razão, o PSD votou contra a solução avançada pela autarquia e sugeriu, pelo contrário, que a autarquia criasse um grupo de trabalho multidisciplinar, englobando os seus técnicos, os vereadores e, neste caso, a própria comunidade escolar, "de modo a concretizar um projecto fundamentado e positivo para aquela zona".

Norberto Ribeiro acusa ainda, a este propósito, a autarquia de “andar a aprovar, reunião após reunião, remedeios para o trânsito que nada resolvem e que, pelo contrário, ainda agravam o problema”, defendendo que, "de uma vez por todas, Machico assuma uma política de mobilidade interna que beneficie a população residente, o comércio local e, também, os visitantes".