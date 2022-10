Boavista visita Famalicão em busca de se aproximar do pódio da I Liga

O Boavista visita hoje o Famalicão, em jogo da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol, à procura de ficar mais perto dos três primeiros, após empate do líder Benfica e derrota do Sporting de Braga.

Os 'axadrezados' chegam aos 18 pontos se vencerem em casa dos minhotos, o que os colocaria a um ponto de Sporting de Braga e FC Porto, segundos classificados, e a quatro do líder Benfica.

A equipa portuense pode, assim, aproveitar o desaire de sexta-feira dos bracarenses, goleados em casa do FC Porto (4-1), para já o principal beneficiado da oitava ronda, e o empate sem golos dos líderes na visita ao Vitória de Guimarães, no sábado.

A equipa liderada por Petit somou três das cinco vitórias que tem até aqui nas últimas três rondas, um bom momento que os deixa no quarto lugar da tabela.

Do outro lado, está um Famalicão com sorte totalmente oposta, já que conta por derrotas as últimas três jornadas e só tem um triunfo até aqui, seguindo no 16.º e antepenúltimo posto, com quatro pontos.

Rio Ave e Santa Clara também se encontram na cauda da tabela classificativa, defrontando-se em Vila do Conde pelas 15:30, enquanto o Arouca, 13.º, com oito pontos, visita o 'aflito' Paços de Ferreira, uma de duas equipas (com o Marítimo) que ainda não venceram nesta temporada, somando um ponto.

A oitava ronda da I Liga encerra na segunda-feira, com o duelo, na Madeira, entre Marítimo e Casa Pia.

Programa e resultados da oitava jornada:

- Sexta-feira, 30 set:

Sporting - Gil Vicente, 3-1.

FC Porto - Sporting de Braga, 4-1.

- Sábado, 01 out:

Vizela -- Portimonense, 1-0.

Desportivo de Chaves - Estoril Praia, 1-1.

Vitória de Guimarães -- Benfica, 0-0.

- Domingo, 02 out:

Rio Ave - Santa Clara, 15:30.

Paços de Ferreira -- Arouca, 18:00.

Famalicão -- Boavista, 20:30.

- Segunda-feira, 03 out:

Marítimo - Casa Pia, 20:15.