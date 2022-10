Telescópios para crianças!

Todos nós sabemos que as crianças são muito curiosas. O seu esforço para adquirir conhecimentos sobre o mundo que nos rodeia é, por vezes, admirável. Eventualmente, notam que o Sol nasce e se põe e que as fases da Lua mudam. Ouvem falar sobre os signos do zodíaco ou veem os filmes da Guerra das Estrelas. De uma forma ou de outra, todas as crianças se interessam pela astronomia. Cabe, muitas vezes, aos pais fazer com que as crianças se apercebam que o mundo se estende para além da Terra, do Sistema Solar e mesmo da nossa Galáxia; que o Universo é infinito!



O seu filho precisa de um telescópio?

Lembre-se da sua infância: provavelmente lia livros de ficção científica sobre astronomia ou livros de fantasia sobre viagens espaciais, provavelmente lia a Nébula de Andrómeda, o famoso romance de Ivan Yefremov. Apenas alguns sortudos tiveram a oportunidade de realizar observações dos céus com um equipamento especializado (e, na altura, dispendioso). Actualmente, os instrumentos ópticos são mais acessíveis e quase todos os pais podem adquirir um telescópio para as suas crianças. Aqui, pode surgir a pergunta: será necessário? A escolha é sua, mas se uma criança gostar de astronomia, certamente irá adorar receber um telescópio verdadeiro como presente. É melhor ver uma vez com os seus próprios olhos do que ouvir cem vezes, ler, ver ou olhar através das imagens e fotografias. Além disso, tal presente pode levar uma criança a interessar-se por disciplinas científicas, especialmente física e matemática, o que é óptimo para o progresso (a nível) académico.

Qual é a melhor idade para começar as observações?

Como deve ser o telescópio de uma criança? Depende muito da idade da criança. Os exploradores mais jovens não podem observar sem ajuda porque se aborrecem rapidamente sem os pais por perto, para não falar do perigo de deixar as crianças sozinhas à noite nos dias de hoje. Uma criança de oito a dez anos de idade pode lidar com um telescópio pequeno e observar, por exemplo, numa varanda ou no quintal de uma casa. Portanto, podemos prosseguir a partir daí.

O que se pode observar através de um telescópio pequeno?

Os iniciantes de todas as idades estão normalmente interessados em observar os objectos brilhantes e não distantes. A Lua, o Sol (este deve ser apenas observado com um filtro especial!) e as estrelas binárias. Estes objectos podem ser claramente observados através de qualquer dispositivo óptico e mesmo um telescópio pequeno permite observar muita coisa. Claro que não se pode ver a bandeira americana na superfície da Lua, mas pode-se contemplar a vastidão do espaço, observar a superfície de um satélite, os mares lunares e as montanhas. Não é necessário adquirir um telescópio caro para as crianças; mesmo um instrumento simples irá encantar uma criança assim que esta ver a cratera lunar, os anéis de Saturno, as luas de Júpiter ou a distante Galáxia de Andrómeda.

Série de telescópio para crianças

Como regra, todos os principais fabricantes de equipamentos astronómicos produzem uma série especial de telescópios para crianças (por exemplo, a série Levenhuk LabZZ ou Levenhuk Strike NG). Normalmente, são refratários acromáticos pequenos (de 80-90mm de diâmetro) em montagens de altazimute. Os telescópios refratores são ferramentas duráveis, fiáveis e de baixa manutenção que não necessitam de ajuste e transmitem uma imagem "terrestre" na vertical. O diâmetro da objectiva é suficiente para uma introdução ao céu estrelado. É, também, importante que uma criança perceba rapidamente que vê um telescópio: o esquema óptico do refractor é clássico, um "padrão de ouro" ou um "símbolo de telescópio". Se pedir a uma pessoa que não tem nada a ver com astronomia para desenhar um telescópio, esta irá desenhar um refractor. Além disso, este irá combinar perfeitamente com o interior de qualquer apartamento.

Para além dos refractores, as crianças também vão adorar pequenos reflectores Newtonianos numa montagem dobsoniana de secretária (por exemplo, o telescópio Levenhuk LabZZ D1 ou o Levenhuk Skyline 76x700 AZ). As crianças vão adorar o design brilhante destes modelos e os pais vão apreciar o seu tamanho compacto.

Utilização conveniente

A montagem altazimutal é leve e perfeita tanto para observações astronómicas como terrestres e não requer ajuste do eixo polar na sua instalação. Apesar de fácil para um adulto, pode ser demasiado difícil para uma criança. Claro que, para realizar observações astronómicas, deve-se conhecer as coordenadas celestiais, mas a conveniência da montagem equatorial não compensa as dificuldades que um observador inexperiente provavelmente irá enfrentar. Deve recorrer às montagens com controlos em câmara lenta porque tornam as observações mais convenientes - há uma oportunidade de compensar suavemente a rotação diária da esfera celestial, colocando os parafusos micrómetros. É especialmente valioso em altas ampliações. Um telescópio deste tipo é facilmente desmontado; não será pesado e volumoso. Mesmo as ferramentas grandes pesam apenas 7 quilos e pode utilizar o transporte público para transportar o instrumento.

O Telescópio Levenhuk Skyline Travel 50 é uma escolha perfeita para observações longe das luzes da cidade, bem como para caminhadas e fins-de-semana fora com todos os membros da família. O tubo é compacto e leve - tem metade do tamanho da maioria dos tubos refratores. Devido ao seu design leve, agora até uma criança pode viajar com um telescópio.

Acessórios básicos para telescópios

Se decidir adquirir um telescópio para crianças, deve prestar atenção ao equipamento padrão: ninguém gosta de desembrulhar uma ferramenta e descobrir que esta não é adequada para ser usada de imediato. O kit deve conter tudo o que é necessário para fazer observações e será óptimo se o equipamento padrão incluir algumas fontes de referência: um planisfério, um conjunto de pósteres, literatura educacional, um planetário e acessórios adicionais. É claro que um telescópio para crianças deve ser embrulhado numa bonita caixa de presente, porque a primeira impressão significa muito e é muito importante criar uma boa impressão ao introduzir uma criança a este instrumento. Entre os telescópios líderes, com kits fantásticos temos os instrumentos da série Levenhuk Strike NG. Estes telescópios estão equipados com kits avançados: este kit vem com os acessórios ópticos essenciais para realizar observações astronómicas e terrestres e com muitas referências e livros para o primeiro contacto com a astronomia e o seu estudo mais detalhado.

Todos os telescópios refratores com espelho diagonal transmitem uma imagem não distorcida, mas espelhada. Além disso, muitos telescópios vêm com kits que incluem uma ocular erguida ou um prisma diagonal para receber uma imagem padrão vertical (não espelhada), o que é útil para observações de objectos terrestres. É interessante observar paisagens terrestres, animais e aves e as crianças irão achar esta actividade tão divertida como estudar os objectos celestes, especialmente se o céu estiver nublado durante demasiado tempo. Se a astronomia não se tornar um passatempo sério pode sempre usar um telescópio para a exploração do mundo terrestre.

É possível tirar fotografias através de um telescópio?

Antes de adquirir um telescópio para uma criança, as pessoas perguntam frequentemente se podem tirar fotografias com ele. Os modelos mais antigos da série para crianças (por exemplo, o Levenhuk Strike 80 NG) têm um foco completo com um diâmetro de 1.25" que permite inserir um adaptador especial para utilizar um telescópio como uma objectiva de focagem longa para astrofotografia de nível de entrada. Obviamente, é impossível utilizar um telescópio de criança num suporte de altazimute para astrofotografia séria e a ferramenta não foi concebida para isso. No entanto, é possível tirar algumas fotografias da Lua em foco principal para partilhar com os amigos.

Naturalmente, uma criança terá dificuldades em lidar com todas as informações no início e irá pedir a sua ajuda. Certamente, também estará interessado, e talvez a astronomia se torne no seu novo, invulgar e excitante passatempo. Quem sabe, talvez já há muito tempo que queria explorar o céu através de um telescópio, mas nunca teve a oportunidade?

