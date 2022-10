JSD e fundação contra a SIDA discutem substâncias psicoativas

A recém-eleita Comissão Política da JSD/Madeira e Fundação Portuguesa Comunidade Contra a Sida, entidades parceiras num projeto de prevenção dos comportamentos de risco e promoção de comportamento protetores, realizaram mais uma ação de sensibilização e informação, no âmbito do protocolo entre ambas as instituições desta feita, na freguesia de Machico onde contaram com a participação de dezenas de jovens.

“São estas iniciativas que potenciam o debate entre os jovens sobre temas do seu quotidiano”, começou por referir Bruno Melim, para quem a problemática das substâncias psicoativas, tema em debate na sessão de ontem, deve ser uma preocupação permanente por parte das diversas entidades com responsabilidades na Região.

“Valorizando o histórico combate a esta problemática, protagonizado pelo PSD há mais de uma década, estamos hoje conscientes que só através de um comportamento seguro e informado, alicerçado numa prevenção e contacto junto da comunidade juvenil, podemos construir novas soluções para um problema atual, com forte impacto na saúde mental dos nossos jovens e de consequências ainda imprevisíveis para futuro”.

Nesse sentido, o também Deputado referiu que a Saúde Mental deve continuar a merecer uma forte atenção das políticas públicas, uma vez que é através desta que se constrói uma sociedade “mais preparada, consciente e informada”, mais distante de consumos e hábitos nefastos para com a sua saúde.

Por seu turno, Rubina Leal da Fundação Portuguesa Comunidade Contra a SIDA mencionou que “a prevenção é a única arma ao nosso alcance , daí que seja importante informar, formar, sensibilizar para os comportamentos protetores”, lembrando que a “a Fundação tem ao longo destes anos o objetivo de intervir junto de vários públicos alvo, nomeadamente junto dos mais novos ,intervir precocemente no sentido de fornecer as competências necessárias para lidarem com situações de risco associado quer ao consumo de substâncias psicopatias quer em relação á sexualidade desprotegida pelo que estas ações tem precisamente esse objetivo como pretende ir mais longe, ou seja , pretende que estes jovens possam influenciar e reproduzir os seus conhecimentos junto de outros jovens”.

Da problemática abordada nesta sessão que contou ainda com a participação de Silvana Spínola, em representação da Casa São João de Deus, destacou as consequências dos consumos de substâncias psicoativas no percurso de vida destes jovens, nomeadamente as consequências irreversíveis para a Saúde. “É preciso estar consciente de que há consequências graves, de condutas assumidas ainda em idades precoces, que marcam a saúde destes jovens para o resto das vidas”, concluíram os jovens social-democratas.