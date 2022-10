“Não é só nas eleições que o partido conta com a JSD”

O secretário-geral do PSD-M assegurou esta manhã, na abertura do XXIV congresso da JSD-M, que desengane-se aquele que pensa que “é só nas eleições” que os [seniores] ou o partido conta com a estrutura juvenil. Não é, refutou. “A verdade é que, em qualquer eleição, a JSD assume um papel que é fundamental, com o qual esperamos continuar a contar, tanto mais quando se avizinham grandes desafios que só juntos poderemos ultrapassar com sucesso”.

Palavras de incentivo que servem para moralizar as ‘tropas’ quando ainda falta precisamente um ano para as Regionais. Ora, nessa linha, José Prada recordou que depois das cinco vitórias eleitorais consecutivas registadas desde 2019, “é essencial que continuemos mobilizados para as próximas vitórias que queremos alcançar, a primeira e mais decisiva das quais já em 2023”.

O dirigente pretende intensificar a “acção e proximidade” junto do eleitorado e “apostando no reforço da militância”, reforçou, pedindo que essa acção seja efectuada num trabalho conjunto, em prol dos objectivos comuns. “E é isso que esperamos também da vossa parte”, acentuou perante uma plateia maioritariamente abaixo da casa dos 30 anos.

Antes traçou o ‘filme’ da Madeira que hoje conhecemos, construída, nestes últimos 45 anos, que na sua opinião muito se deve “graças ao trabalho, à visão e à determinação de duas gerações de social-democratas”, gente que “sonhou sempre mais alto” e que na sua larga maioria, “iniciou a sua carreira política precisamente na JSD, aquela que foi e continua a ser a base da social-democracia”.

“Honra-me saber que a JSD é, cada vez mais, uma grande escola política, formada por excelentes quadros, em diversas áreas, que tal como no passado, estão preparados para assumir todas e quaisquer responsabilidades”, expressou tendo atrás de si, na mesa da Comissão Política, o presidente da JSD-M, Bruno Melim.