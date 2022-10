Congresso da JSD-M terá uma moção global e seis sectoriais

O XXIV congresso da JSD-M que se inicia hoje conta com uma moção global ‘Agarrar o futuro’ cujo primeiro subscritor é precisamente o actual presidente da estrutura juvenil, Bruno Melim. Para além desta moção existem ainda outras seis moções sectoriais.

‘Melhorias a fazer no sistema de ensino em Portugal’, de Beatriz Leça Pereira, ‘UMa opção de futuro’, de Constança Sobreiros, ‘A Ponta do Sol daqui a a 5/10 anos, de Tânia Leocádia Rodrigues, ‘Afirmação e integração no âmbito social e a sua participação nos partidos políticos’ de Richard Moisés Rodriguez, ‘Ribeira Brava: terra de sonho, tradição e fixação [jovem]’ de David Pestana, e, finalmente, ‘Funchal: Capital Europeia da Ultraperiferia’, da JSD Funchal, completa o quadro de debate.