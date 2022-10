Bruno quer uma JSD como “cérebro armado”

Um dos propósitos de Bruno Melim é fazer da JSD uma “estrutura credível” para a sociedade e para as próprias estruturas do partido. “Se, por um lado, é fundamental que a nossa mensagem tenha um maior alcance e envolvência, é igualmente importante que dentro da nossa estrutura partidária, a JSD se assuma não só como um braço armado do partido, mas sobretudo como um cérebro armado naquela que deve ser a consciência crítica para os novos tempos".

O reeleito presidente da Comissão Política fala no discurso de encerramento do XXIV congresso regional da ‘jota’, dizendo que quer uma estrutura “activa intangível para o nosso partido, sendo fonte de renovação de quadros, políticas, ideias e perspectivas sobre a nossa Região”.

Com secretários regionais na primeira fila, inclusive Rui Barrreto, Melim reforça a tónica na “credibilidade e respeito”, palavras acentuadas que na sua opinião foram “conquistadas” e devem ser “acarinhados, apoiados e que se constituem como um fiel depositário daquilo que todos, mais jovens e menos jovens, andamos a fazer”.

“Só fazem sentido os sacrifícios e conquistas das gerações mais velhas se, a cada momento, existir uma correlação de forças entre mais jovens e menos jovens que respeite não só o legado daqueles que por nós lutaram e deram vida ao sonho da Autonomia, como também um compromisso das novas gerações em lutar e manter uma Madeira Autónoma, livre e em que o sonho e vontade de cada madeirense é respeitada”, afirmou há momentos.