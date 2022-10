A notícia que faz a manchete da edição do DIÁRIO desta quinta-feira aborda o transporte de doentes no Serviço Regional de Saúde. Contas feitas, dizemos-lhe que a maioria dos doentes não urgentes vai de táxi. No mês passado, foram transportados 18.163 utentes, registando-se uma subida superior a 1,4% em relação ao mês anterior. O SESARAM admite que dispõe de viaturas suficientes para todas as solicitações.

Também em destaque na capa temos uma fotografia de Paulo Cafôfo, na Venezuela, durante a inauguração das instalações no Consulado Honorário de Portugal em Los Teques. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas revela que este ano já foram registados 34 mil actos na Venezuela e que a isenção de custos consulares atinge 16 milhões de euros. Foi igualmente na Venezuela que Albuquerque jantou com Cafôfo, tendo o presidente do Governo Regional pedido representação diplomática no Curaçau.

No desporto, a tónica recai na prova de ‘trail running’ Ecotrail Funchal – Madeira, uma organização que o DIÁRIO partilha com a Câmara Municipal do Funchal. A prova cuja 8.ª edição vai para o terreno a 22 e 23 de Outubro terá mais de 400 atletas a percorrer o Funchal, do mar à montanha.

Com chamada na capa temos, ainda, a notícia de que Carlos Pereira pede dados sobre mobilidade aérea. O deputado socialista quer conhecer, junto da Autoridade da Aviação Civil, os reais impactos do modelo em vigor, nomeadamente no que respeita aos limites de vento.

Nesta edição, entre muitas outras notícias sobre a Região, o País e o Mundo, damos destaque à estratégia para a deficiência, aprovada pelo Governo Regional, cujos contornos podem ser aferidos na última página da edição de hoje do seu DIÁRIO.

