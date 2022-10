A Secretaria Regional de Turismo e Cultura (SRTC), através da Direcção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira (DRABM) celebraram, hoje, dia 12 de Outubro, um protocolo de cooperação com a Câmara Municipal do Funchal (CMF), no âmbito do património documental.

O documento foi assinado esta tarde, no auditório do Arquivo e Biblioteca da Madeira, pelo secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus e pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado.

A ocasião serviu também para formalizar a adesão da Biblioteca Municipal do Funchal ao Catálogo Colectivo de Bibliotecas da Madeira.

"Este é um dia interessante para o Arquivo e Biblioteca da Madeira, mas acima de tudo, interessante para todos nós como cidadãos que vêem neste momento a prova concreta de que a Cultura está acima de qualquer poder, de qualquer questão partidária ou política", começou por relevar Eduardo Jesus na sua intervenção.

O secretário com a tutela da Cultura enalteceu também o "enorme e magnífico trabalho feito pela equipa do Arquivo e Biblioteca da Madeira", que se tem reflectido no aumento das doações por da população, "que nos tem trazido cada vez mais doações, cada vez mais depósitos, dando-nos a oportunidade de aumentar nesta casa a utilidade desta informação", vincou o governante.

"Hoje, com este protocolo que celebramos com o município do Funchal, fica alargado esse universo, esse interesse e ficamos todos nós a ganhar com esta possibilidade", reforçou.

"Estamos a contribuir para que também a biblioteca do Funchal faça parte desta enorme rede" (...) que é outra vez um processo de facilitação do acesso ao conhecimento". É importante quando alguém se dirija a uma biblioteca municipal à procura de um determinado título essa pesquisa seja corrida através desta rede nos outros municípios. Não interessa que para saber de uma determinada obra tenha de ir à biblioteca da Ribeira Brava, de Machico e do Funchal, o que interessa é que através deste projecto que estamos a fomentar a pessoa tenha acesso e saiba onde é que está essa informação e que a mesma venha a ter consigo com a maior das facilidades", elaborou.

Na mesma linha, Pedro Calado disse que o protocolo hoje celebrado entre a mais antiga biblioteca da Madeira (fundada em 1838) e o ABM, "resulta exactamente dessa visão ampla, abrangente e muito profissional" do Governo Regional de querer "ampliar a Cultura na nossa terra".

"O facto de estarmos hoje a ceder por parte do município do Funchal o espólio que a Biblioteca Municipal do Funchal tem, para integrar neste catálogo colectivo de bibliotecas da Madeira é um dever nosso. Este património não é só do município do Funchal Se calhar foi esse o erro que foi cometido nos anos anteriores, que foi olhar muito para as instituições como ‘capelinhas’", constatou o autarca, insistindo na importância de "deixar para gerações futuras a materialidade daquilo que é um património que tem que ser global e não só do município A ou do município B".

Por outro lado, notou que "hoje com a evolução da tecnologia e com a evolução das redes sociais perdeu-se um pouco o valor da biblioteca e o hábito de ir à biblioteca (…)", o que evidencia ainda mais a seu ver "a responsabilidade de preservar o património de séculos". "Não há outro sítio melhor do que o Arquivo Regional e que esta Direcção Regional para preservar todo o espólio que nós temos", rematou.

O secretário regional de Turismo E cultura referiu ainda que o Arquivo e Biblioteca da Madeira disponibiliza actualmente à população "mais de um milhão de páginas de diários que estão digitalizadas", "mais de 730 mil registos catalográficos", bem como "mais de cem mil livros à disposição para empréstimo", "que quase que dariam para cada residente do Funchal".