Madeira Shopping com mais cor devido à instalação 'Jardim de Sombras'

A esplanada do Madeira Shopping terá mais cor até Novembro através da instalação 'Jardim de Sombras', vencedora da primeira edição da Open Call, que está patente no piso 0 daquele centro comercial.

A instalação que ocupa toda a parede de vidro da esplanada do Madeira Shopping é uma composição de várias formas com diferentes cores que jogam com a luz incrível desta zona do centro. Cristiana de Sousa, ou Andorinha, é a autora desta obra e explica que as formas e as cores escolhidas “partem de uma memória colectiva do imaginário popular e tradicional madeirense, através de uma reinterpretação e simplificação dos desenhos dos bordados nos coletes do folclore da Madeira”, refere o Madeira Shopping através de uma nota de imprensa.

A mesma nota refere também que esta instalação surge como um dos projectos vencedores da Open Call, que tem como objectivo dar palco à arte e à cultura regional.