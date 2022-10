Canalização do Ribeiro da Casa Branca concluída antes das eleições do próximo ano

A garantia é de Miguel Albuquerque. As obras de canalização do Ribeiro da Casa Branca, na zona do Laranjal em Santo António, devem ficar concluídas em Julho do próximo ano.

Representam uma despesa de 3,8 milhões de euros feita ao abrigo da Lei de Meios, uma das últimas.

Na visita que realizou à obra, nesta manhã, o presidente do Governo voltou a reivindicar mais meios do Estado para a região, por exemplo, para os sobrecustos da saúde, e admitiu que as medidas de poupança de energia, adoptadas para o fim-de-ano são simbólicas, o que não lhes retira importância.

Na visita estiveram o secretário dos Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, e o presidente da CMF, Pedro Calado.