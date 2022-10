O Benfica e o Paris Saint-Germain voltaram a empatar hoje 1-1 para o grupo H da Liga dos Campeões de futebol, em jogo da quarta jornada, dando ambos novo passo rumo aos oitavos de final da competição.

A exemplo do que sucedeu na terceira jornada, em Lisboa, os parisienses também se adiantaram no marcador, através de Mbappé, na conversão de uma grande penalidade, aos 39 minutos, mas os 'encarnados' voltaram a reagir bem à desvantagem e igualaram por João Mário, aos 62 minutos, também de penálti.

Com este empate, e com a derrota, pouco antes, da Juventus em Israel frente ao Maccabi Haifa por 2-0, os dois conjuntos estão cada vez mais próximos de assegurar a presença nos oitavos de final, à distância de um triunfo cada, com o PSG a liderar com oito pontos, os mesmos do Benfica, segundo, mas os franceses detêm melhor diferença de golos. No terceiro lugar, surge a Juventus, com três pontos, os mesmos do Maccabi, quarto.