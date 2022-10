FC Porto luta pelos 'oitavos', Sporting e Benfica tentam regressar aos triunfos

O FC Porto procura na Alemanha manter-se na luta pelo apuramento na Liga dos Campeões de futebol, enquanto Sporting e Benfica, novamente contra rivais franceses, vão tentar regressar aos triunfos, na quarta jornada da fase de grupos.

Na quarta-feira, o FC Porto joga em Leverkusen com o Bayer, enquanto o Sporting recebe em Alvalade o Marselha. Um dia antes, na terça-feira, o Benfica visita o Parque dos Príncipes para voltar a medir forças com o 'tubarão' Paris Saint-Germain.

Os 'encarnados' estão mesmo no grupo de possíveis apurados para os oitavos de final nesta ronda, juntamente com o próprio Paris Saint-Germain, Nápoles, Club Brugge (no grupo dos 'dragões'), Bayern Munique, Inter Milão, Manchester City, Borussia Dortmund e Real Madrid, atual detentor do troféu.

Depois do triunfo no Dragão, por 2-0, o FC Porto defronta o Bayer Leverkusen em solo germânico e com uma 'baixa' de peso, já que o veterano defesa central Pepe está lesionado e vai desfalcar os atuais campeões nacionais durante as próximas semanas.

Novo triunfo deixa o FC Porto totalmente dentro da luta pelo apuramento e com reais hipóteses de seguir em frente, apesar das duas derrotas no arranque, perante um rival alemão que sofreu uma pequena 'revolução' em apenas uma semana.

Com o desaire em Portugal, o suíço Gerardo Seoane foi prontamente afastado do comando técnico do Bayer Leverkusen, dando lugar ao espanhol Xabi Alonso, que se estreou no fim de semana na Bundesliga com uma goleada (4-0 sobre o Schalke 04).

No Grupo B, o FC Porto chega ao início da segunda volta com três pontos e empatado com Bayer e Atlético Madrid, com o Club Brugge a liderar com nove e com a possibilidade de 'carimbar' já o apuramento, caso vença novamente a equipa de João Félix, mas agora na capital espanhola.

Já o Sporting tem 'contas a ajustar' com o Marselha em Alvalade, depois do 'desastre' no Vélodrome (4-1), num encontro que ficou marcado pela exibição desastrosa e até bizarra do guarda-redes espanhol Adán, que é ausência certa devido a castigo.

O capitão Coates estará de regresso e, em caso de vitória, a equipa de Rúben Amorim fica com 'pé e meio' na próxima fase, num agrupamento em que tem adversários das principais ligas europeias, os chamados 'big-5'.

O Sporting arranca a quarta jornada no topo do grupo com seis pontos, seguido de Tottenham e Eintracht Frankfurt, ambos com quatro e que se defrontam em Londres, e do Marselha, com três.

O Benfica, na teoria, parece ter a tarefa mais difícil das equipas portuguesas em prova na 'Champions', mas, em contrapartida, tem já a possibilidade de garantir um lugar nos 'oitavos', embora para isso tenha de ir contra as probabilidades e vencer o poderoso Paris Saint-Germain na capital francesa e esperar que o Maccabi Haifa surpreenda a Juventus em Israel.

O mesmo cenário acontece com os parisienses, caso imponham o primeiro desaire da época ao Benfica e tenham 'ajuda' israelita.

Os 'encarnados' continuam sem derrotas na nova temporada e chegam a esta ronda com sete pontos, em igualdade com o Paris Saint-Germain, que desta vez tem o argentino Lionel Messi em dúvida, devido a problemas físicos, depois de ter marcado presença e 'faturado' no empate na Luz (1-1).

'Baixa' certa nos parisienses será o lateral português Nuno Mendes, igualmente por impedimento físico, enquanto o compatriota Renato Sanches também não deverá estar em condições de defrontar a equipa em que fez a formação e iniciou a carreira. Danilo e Vitinha deverão estar disponíveis.

Atrás de lisboetas e franceses segue a Juventus, com três pontos, seguida do Maccabi Haifa, ainda a 'zero'.

No Grupo A, um triunfo do Nápoles, de Mário Rui, na receção ao Ajax, de Francisco Conceição, deixa os italianos apurados, acontecendo o mesmo com o Manchester City, de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, no duelo com o Copenhaga, na Dinamarca, num Grupo G em que Borussia Dortmund, que recebe o Sevilha, pode igualmente festejar a passagem aos 'oitavos'.

Caso vença o Shakhtar Donetsk, que joga em casa emprestada em Varsóvia, o Real Madrid também segue no Grupo F para os oitavos de final, situação que o Bayern Munique também poderá assegurar na deslocação à República Checa, para defrontar o Plzen, assim como o Inter Milão, que joga em Barcelona, ambos os encontros para o Grupo C.